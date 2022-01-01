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Венгрия сочла поведение Украины непозволительным для НАТО

root Сегодня, 19:150Новости
Венгрия сочла поведение Украины непозволительным для НАТО
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Венгрия располагает достаточным количеством национальных вооруженных сил, поэтому размещение дополнительных подразделений НАТО на ее территории нецелесообразно, заявил министр обороны страны Тибор Бенке, передает РИА Новости.
В четверг телеканал Sky News сообщил, что страны-члены Североатлантического альянса рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что они будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.
На вопрос, правда ли, что США ведут переговоры о размещении боевых частей НАТО в том числе с Венгрией, Бенке ответил, что и Вашингтон, и блок обсуждают это со всеми странами на восточной границе альянса и/или граничащими с Украиной или с Россией.
"В то же время наша позиция заключается в том, что Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения", — сказал Бенке в эфире радиостанции InfoRádió.

Он подчеркнул, что страна и дальше намерена двигаться по этому пути.
По поводу принятия Украины в НАТО министр отметил, что государство долгое время поддерживало стремление Киева стать членом блока.
"Но потом Украина выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя непозволительно для альянса. После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО. Конечно, в последний раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии", — заключил Бенке.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

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