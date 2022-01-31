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Часть улиц Луганска до обеда будут без воды

robot Сегодня, 12:4579Новости
Часть улиц Луганска до обеда будут без воды
Подача воды по некоторым адресам Луганска приостановилась в связи с ремонтными работами. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Южное управление предприятия «Лугансквода».

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по улице Красноармейская с 10:00 ориентировочно до 14:00 1 февраля прекращена подача воды на улицы Красноармейская, Октябрьская, Карла Маркса, Ленина и переулок Красноармейский», — говорится в сообщении.
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