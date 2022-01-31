Украина начала закупки российского газа у Венгрии

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что сегодня страна впервые начала физический импорт газа из Венгрии.По словам Макогона, венгерское направление уже второе после Словакии, где гарантирован маршрут поставки газа на Украину. Об этом гендиректор компании написал на своей странице в социальной сети Facebook.Он отметил, что физический импорт газа из Венгрии на Украину был запущен впервые, ранее он был "виртуальным" и работал только в направлении Венгрии."Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", - говорится в сообщении.Кроме того, Макогон уверен, что в результате запуска данного направления транспортировки газа, трейдеры смогут организовать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.источник