СМИ узнали об острейшей перепалке России и США на заседании Совбеза ООН

Словесная перепалка, разгоревшаяся между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в рамках заседания Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы, пишет The Washington Post.Как пишут авторы материала, Небензю возмутило замечание американского постпреда о том, что Россия не имеет каких-либо фактических оснований для того, чтобы выставлять Украину и западные страны в качестве агрессоров и таким образом фабриковать предлог для вторжения в соседнюю страну. В ответ российский представитель обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, способствующих эскалации ситуации в регионе и лжи в адрес Москвы.«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — сказал Небензя своей американской коллеге.Он также обрушился на США с обвинениями в том, что благодаря их усилиям Украина теперь управляется «нацистами», а Запад в свою очередь «пытается героизировать тех, кто сражался на стороне Гитлера».Ранее стало известно, что Небензя ушел с заседания Совета Безопасности, на котором обсуждалась напряженность вокруг Украины, чтобы встретиться с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.источник