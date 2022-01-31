В Луганске снова введён комендантский час с 1 февраля



В соответствии с указом Пасечника действие комендантского часа было приостановлено в период с 23:00 1 октября 2021 года по 4:00 1 февраля 2022 года.

Напомним, нарушение режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 04:00, на один час и более влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 20.36 Кодекса об административных правонарушениях. В случае пребывания лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения административная ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут и более.

Политика - Сегодня, 15:48 127 В Луганске действие режима комендантского часа возобновилось с 1 февраля.В соответствии с указом Пасечника действие комендантского часа было приостановлено в период с 23:00 1 октября 2021 года по 4:00 1 февраля 2022 года.Напомним, нарушение режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 04:00, на один час и более влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 20.36 Кодекса об административных правонарушениях. В случае пребывания лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения административная ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут и более.Политика - Сегодня, 15:48 127

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