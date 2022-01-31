В ЛНР вновь действует комендантский час

Действие режима комендантского часа на территории Республики возобновилось с 1 февраля.В соответствии с указом главы ЛНР действие комендантского часа в Республике было приостановлено в период с 23:00 1 октября 2021 года по 4:00 1 февраля 2022 года.Напомним, нарушение режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 04:00, на один час и более влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 20.36 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях. В случае пребывания лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения административная ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут и более.