Из 55 школ Луганска на карантин закрывают 40 школ
Сорок школ Луганска со 2 февраля будут работать в формате дистанционного обучения для минимизации рисков распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди учащихся. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска со ссылкой на городское управление образования.
«Согласно рекомендации Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции, со 2 февраля еще несколько общеобразовательных учреждений города перейдут на дистанционную форму обучения с целью минимизации рисков распространения ОРВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, укрепления здоровья обучающихся и выполнения образовательных программ. Таким образом, по состоянию на 2 февраля на дистанционном обучении будут находиться 40 из 55 общеобразовательных учреждений Луганска», — говорится в сообщении.
В горадминистрации проинформировали, что на дистанционную форму обучения со 2 по 11 февраля (включительно) переведены все классы:
гимназии иностранных языков № 7 имени Виктора Третьякевича
специализированной школы № 21,
средней общеобразовательной школы (СОШ) № 22 имени Евгения Полякова,
СОШ № 23 имени Андрея Зозули,
Луганского учебно-воспитательного комплекса (ЛУВК) № 31
ЛУВК № 32 имени Владимира Кузнецова,
СОШ № 55 имени Константина Рокоссовского, ЛУВК «Новое поколение».
«Кроме того, со 2 по 11 февраля (включительно) на дистанционный формат занятий перейдут учащиеся 1-4-х классов лингвистической гимназии № 36 имени маршала Жукова, учащиеся 5-11-х классов которой уже находятся на дистанционном обучении с 28 января по 5 февраля (включительно).
Также со 2 по 11 февраля (включительно) на онлайн-занятия будут переведены учащиеся 5-11-х классов специализированной школы № 57 имени Георгия Петрова, учащиеся 1-4-х классов которой уже находятся на дистанционном обучении с 28 января по 5 февраля (включительно)», — добавили в мэрии Луганска. Красота и здоровье - Сегодня, 16:10 309
«Согласно рекомендации Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции, со 2 февраля еще несколько общеобразовательных учреждений города перейдут на дистанционную форму обучения с целью минимизации рисков распространения ОРВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, укрепления здоровья обучающихся и выполнения образовательных программ. Таким образом, по состоянию на 2 февраля на дистанционном обучении будут находиться 40 из 55 общеобразовательных учреждений Луганска», — говорится в сообщении.
В горадминистрации проинформировали, что на дистанционную форму обучения со 2 по 11 февраля (включительно) переведены все классы:
гимназии иностранных языков № 7 имени Виктора Третьякевича
специализированной школы № 21,
средней общеобразовательной школы (СОШ) № 22 имени Евгения Полякова,
СОШ № 23 имени Андрея Зозули,
Луганского учебно-воспитательного комплекса (ЛУВК) № 31
ЛУВК № 32 имени Владимира Кузнецова,
СОШ № 55 имени Константина Рокоссовского, ЛУВК «Новое поколение».
«Кроме того, со 2 по 11 февраля (включительно) на дистанционный формат занятий перейдут учащиеся 1-4-х классов лингвистической гимназии № 36 имени маршала Жукова, учащиеся 5-11-х классов которой уже находятся на дистанционном обучении с 28 января по 5 февраля (включительно).
Также со 2 по 11 февраля (включительно) на онлайн-занятия будут переведены учащиеся 5-11-х классов специализированной школы № 57 имени Георгия Петрова, учащиеся 1-4-х классов которой уже находятся на дистанционном обучении с 28 января по 5 февраля (включительно)», — добавили в мэрии Луганска. Красота и здоровье - Сегодня, 16:10 309
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