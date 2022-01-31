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Обезвреженное в Донецке взрывное устройство включало более полутора килограммов тротила вЂ“ МГБ

root Сегодня, 18:4542Новости
Обезвреженное в Донецке взрывное устройство включало более полутора килограммов тротила вЂ“ МГБ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сегодня в 13:38 опубликовал информацию о поступившем на электронную почту сообщении о минировании администрации Киевского района Донецка. Прибывшие на место происшествие сотрудники правоохранительных органов и МЧС организовали эвакуацию из здания. Вскоре поступило сообщение об обнаружении и обезвреживании взрывного устройства.
«При обследовании здания в одном из помещений обнаружено СВУ. Данное устройство, состоящее из четырех четырехсотграммовых тротиловых шашек и четырех электродетонаторов, а также поражающих элементов, должно было быть приведено в действие посредством звонка на мобильный телефон», - сказано в сообщении министерства государственной безопасности ДНР.
В свою очередь, в МВД ДНР уточнили, что взрывное устройство было найдено на третьем этаже здания райадминистарации, его обезвредили на месте при помощи спецоборудования.

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