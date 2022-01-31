У нас опять историческое событие. На открытии сессии Верховной Рады президент Зеленский объявил о создании новой, сверхмощной геополитической оси. Я, с…ка, плакал. Все! Допрыгались кремлевские негодяи! Вторжение отменяется. Украина, Польша и наш верный ментальный брат, точнее, сестра Англия объединились в новый формат «политического сотрудничества в Европе». Сокращенно – New УПА. История повторяется. Она просто зациклилась на новом, выдающемся витке своей деградации. Или эволюции.И так уж случайно вышло, что именно в этот исторический день к нам приехал лучший друг Украины по версии «Украинской правды» Томаша Фиалы, тонкий знаток нашего этноса, премьер Великобритании Борис Джонсон. Опять же в Киев прилетел и третий член новой геополитической оси – премьер Польши Матеуш Моравецкий. Взявшись за руки, эти чудесные люди проведут презентацию New УПА. Отныне и навсегда 1 февраля будет отмечаться как день создания УПА. Нерушимого, я бы даже сказал, непоколебимого союза трех братских народов, объединенных общей историей, отношением к сексуальным меньшинствам и единым видением будущего.Не случайно выступление Зеленского в Раде было буквально насыщено эпическим звучанием. Мы, с…ка, выстояли в гибридной войне с напавшим на нас Кремлем. Экономика воспрянула. С какого-то перепуга резко увеличились поступления в бюджет. На целых 7 миллиардов гривен. Никто из финансовых аналитиков не понимает, как это получилось. Национальная денежная единица прекратила свое шустрое падение и только за вчера укрепилась на целых 30 полновесных копеек. Правда, упала она на три гривны, но кто на такие мелочи обращает внимание. Есть, с…ка, позитивные сигналы с международных полей, то есть финансовых рынков. Наметилась положительная динамика в отношении украинских облигаций. Детали Зеленский не раскрыл, но дал понять, что наши долги – это достояние цивилизованного мира. И этот мир объединился вокруг Украины, чтобы сказать решительное нет кремлевской империалистической военщине.Создание нового геополитического УПА является венцом европейской интеграции Киева в НАТО и Евросоюз. Фактически ось Украина–Польша–НАТО является прототипом нового военного блока, острие которого направлено в мягкое подбрюшье России в районе Ростова. Очень скоро наша страна станет суверенным королевством. Жемчужиной Британской короны. Несколько минут назад проезжал мимо Рады. Там царила торжественная, приподнятая атмосфера праздника. Пара тысяч кремлевских провокаторов проводили акцию против внедрения полезных кассовых аппаратов в мелкий бизнес. Они снюхались с антиваксерами и теперь пытаются расшатать власть в угоду российской военщине. Но их карта, безусловно, будет бита! В окружении полицейского спецназа с собаками у входа в Раду мерзнет легендарный хор имени Веревки, который прямо на улице планирует спеть дорогому сюзерену из Британии гимн «Правь, Британия, владычица морей» и далее по тексту, который я, к сожалению, не знаю.Кстати, о гимне. Уверен: необходимо срочно внести текстуальные изменения в наш гимн, чтобы зафиксировать сложившуюся геополитическую реальность. В начале сама собой просится строчка «ще не вмерла королева». Имеется в виду Елизавета. Бабулька еще очень бодра для своих преклонных лет. Необходимо добавить и польского колорита. Все знают, что наиболее распространенным словом польского языка является существительное KURWA. Почему существительное? Потому что оно придает существенный оттенок любым утверждениям. Пример: «сгинуть, KURWA, вороженьки як роса на сонци». Совсем другое звучание. Появляется явно выраженный антикремлевский драйв. Это крайне необходимо в современных условиях, когда, по меткому выражению нашего любимого руководителя, «граждане, политики и представители СМИ должны объединиться в информационном поле». Нельзя, говорит Зеленский, сеять панику для сбора политических плодов, держать людей в тревоге, «держать на улице в минус, чтобы получить плюсы». Последнюю фразу я лично не понял. Интеллекта, с…ка, не хватает, чтобы качественно переварить креатив спичрайтеров президента, сидящих на чистейшем колумбийском питании. Но смысл уловил. Очевидно, речь идет о CNN, «Вашингтон пост», «Политико» и других гибридных медиа, которые распространяют фейки в угоду российской пропаганде. Мощно!К сожалению, в Киев не смогла приехать глава Форин-офиса Элизабет Трасс. Или, как мы ее называем, «наша Лизонька». Подцепила где-то, бедняжка, «корону», поэтому вынуждена работать удаленно. Очень и очень жаль. Хотелось бы в оригинале послушать ее лекцию о раздельном вторжении сначала монголов, а затем и татар в Украину. А также о принципиальном единстве половцев и печенегов в мировой истории. Презентация новой геополитической оси УПА поэтому прошла немного смазанно. Но это не умаляет всемирного значения нового политического формата. Ведь Кремль оказался в патовой ситуации. Нерушимый союз Украины, Польши и Англии очень скоро начнет обрастать военными мускулами, базами и спецназом. Фактически это будет новая АНТАНТА, которая, как анаконда Пономаря, начнет душить имперскую Россию в своих сверхмощных кольцах. Королевский флот Украины уже стремительно набирает мощь. Британия выделила нам почти полтора миллиарда фунтов стерлингов на строительство сверхмощного подводного авианосца-невидимки. Ни одна, простите за выражение, с…ка не сможет его увидеть в ближайшие двадцать лет. А украинский ледокол, который нам передала Британия по причине больших издержек на его содержание и утилизацию, уже стал флагманом арктического флота нации. Он будет бороздить просторы Арктики и Антарктики, распугивая пингвинов и российские атомные подводные лодки. Его действия будет координировать наш спутник «Сич». Его специально запустили вверх ногами, чтобы ввести в заблуждение российские спецслужбы. На самом деле так и задумывалось с самого начала. Это первый сателлит глобальной системы украинского позиционирования, который призван давать российским ракетам ложные цели, прикидываясь космическим мусором. Наше будущее просто прекрасно. Королевский флот, королевские ВВС, королевская гвардия. Думаю, подобного международного унижения Кремль просто не переживет.Александр Зубченко (Украина)