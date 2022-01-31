Зеленский подписал указ об увеличении численности ВСУ на 100 тысяч человек

«Я подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Он предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч, расширение программы жилья для военных, увеличение зарплат военных», — приводит его слова ТАСС.

«Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир», — продекламировал президент-шоумен.

«Повышение минимального дохода военных до 3 минимальных зарплат — это морковка, которая на вряд ли дойдёт до окопов.3 минимальных зарплаты это 3*6500 грн + 22% ЕСВ = 23790 грн. Умножаем на 100 тысяч украинских воинов — и получаем 23.79 млрд гривен бюджетных расходов в год. Их там нет», — резюмирует нардеп.

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об укреплении обороноспособности Украины, который предусматривает увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек в течение трех лет.Соответствующий документ глава украинского государства подписал 1 февраля. Ою этом он лично сообщил, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады.Помимо этого документ предусматривает увеличение службы контрактников, создание дополнительно 20 бригад в составе ВСУ и полный переход к профессиональной армии. А увеличение денежного обеспечения военных предусматривается на уровне не ниже трех минимальных заработных плат.Все же перспектива столь резкого роста численности украинской армии выглядит очень сомнительной. Особенно если учесть, что Зеленский сегодня же подписал указ № 36/2022, который предусматривает прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.Этот документ под названием «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышении привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенном переходе к принципам профессиональной армии» от 1 февраля опубликован на сайте главы государства.Совершенно непонятно, как отказ от срочников может способствовать росту численности личного состава.К тому же и экономическая составляющая указа о переходе на профессиональную армию тоже вызывает большие вопросы. Особенно в той его части, где говорится о довольствии не ниже трех зарплат.Несостоятельность финансовой стороны дела путем нехитрых подсчетов легко доказал депутат Верховной рады от партии Оппозиционная платформа — за жизнь Вадим Рабинович. Он выложил их в Facebook 1 февраля.При этом стоит учесть, что подсчет касается только «прибавочной численности» в 100 тысяч, а не всего личного состава ВСУ.Ранее сообщалось, что в Киеве военкоматы начали раздавать листовки и агитировать граждан вступать в ряды отрядов теробороны, обещая денежное довольствие и стабильную работу рядом с домом.источник