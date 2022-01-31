Мнение: Шансы на успешную продажу украинских автоматов В«ВулканВ» за границу весьма невелики



«На мой взгляд, шансы на приобретение Вооруженными силами Шри-Ланки крупных партий украинских автоматов достаточно невелики. Не исключаю, что украинской стороне удастся убедить местные силовые структуры взять небольшое количество «Вулканов» на тестирование. Такой вариант вполне возможен, благо коррупционную составляющую сделок, связанных с приобретением оружия, в Южной Азии никто не отменял», — ответил Попенкер.



Несмотря на непростое положение, в котором сейчас находится Украина, ее ВПК не прекращает попытки продвижения своих изделий на иностранные рынки. В частности, в Шри-Ланке состоялась презентация украинского автомата «Вулкан». Об этом недавно проинформировало читателей издание «Украинский милитарный портал».Что собой представляет «Вулкан» и насколько велики у Украины шансы продать свой автомат военным Шри-Ланки? Давайте в этом разберемся.По заказу «Альфы»История автомата «Вулкан» стартовала в начале 2000-х. Началось все с того, что украинским силовикам для действий в городской застройке захотелось иметь стрелковое оружие не менее мощное, чем автоматы Калашникова, но более компактное. В 2005 году эта «хотелка» по инициативе числящегося в структуре СБУ спецподразделения «Альфа» вылилась в открытие НИОКР, фигурирующего под шифром «Малюк» (Малыш). В основу НИОКР была положена идея конверсии советских автоматов 7,62-мм АКМ и 5,45-мм АК-74 в компоновку булл-пап (англ. bullpup). Отличительной особенностью такой компоновки является расположение спускового крючка перед магазином и ударным механизмом. Тем самым булл-пап позволяет заметно уменьшить вес и габариты оружия при сохранении его баллистических характеристик.На первый взгляд, крайне элегантное конструкторское решение. Но имелись у компоновки булл-пап и серьезные минусы. Например, при стрельбе из такого оружия с левого плеча гильзы частенько летели прямо в лицо стрелку. Звук и выброс пороховых газов у булл-папа, как правило, доставляют человеку больше неудобств, чем при стрельбе из оружия классической компоновки. Отзывчивость спускового крючка на нажатие у булл-папа снижена из-за наличия длинной тяги, соединяющей крючок со спусковым механизмом. Расположение магазина чуть ли не под подмышкой затрудняет перезарядку, особенно при стрельбе из положения лежа. Наконец, булл-пап лишает владельца оружия возможности использовать магазины большой емкости.Несмотря на все эти недостатки, украинская «Альфа» настояла на необходимости реализации своей идеи. Конструкторы извлекли из армейских складов АКМ и АК-74, разобрали их и начали думать, как ловчее переделать автоматы в булл-папы. Процесс превращения советских Калашниковых в «Малюки» шел трудно. Во-первых, играли свою роль перечисленные выше минусы новой компоновки. Во-вторых, ВПК Украины не располагал компетенциями полного цикла производства автоматов, из-за чего, например, ряд деталей (ствольная коробка, ствол, затворная рама с затвором и УСМ) для новых «Малюков» пришлось заимствовать у старых советских Калашниковых.В какой-то момент тема с «Малюками» могла бы и вовсе заглохнуть, но тут к ней интерес внезапно проявило главное управление разведки Министерства обороны Украины. Деньги из военного бюджета позволили-таки довести украинские булл-папы до состояния, приемлемого для начала испытаний. К этому моменту название «Малюк» уже было изменено на «Вулкан». Под этим наименованием 7,62-мм и 5,45-мм версии украинских переделок автоматов Калашникова в булл-папы и были летом 2017 года приняты на вооружение ВСУ.Примечательно, что последнее произошло несмотря на приличный перечень претензий к новым изделиям ВПК Украины. Превозмочь классические недостатки компоновки булл-пап создателям «Вулкана» не удалось. Кроме того, в процессе испытаний выяснилось, что разнесение в «Вулкане» переводчика режимов огня и кнопки предохранителя затрудняет переучивание на новый автомат бойцов, привыкших пользоваться Калашниковыми. Столь же непривычным оказался новый вариант примыкания магазина. При стрельбе во влажном климате у «Вулкана» периодически подклинивало поршень в газовой камере. В то же время у украинского булл-папа, в отличие от автоматов Калашникова, отсутствовала возможность толкнуть патрон в патронник с помощью штатной рукоятки взведения.Зато разработчики из украинской компании Interproinvest констатировали, что задача по снижению габаритов автомата ими была блестяще выполнена. Если длина АКМ без штык-ножа составляла 890 мм, а АК-74 — 940 мм, то тот же параметр у «Вулкана» составлял всего 710 мм. Победа!Не очень позитивный бэкграундПреимущественно «Вулканы» достались тем, для кого с самого начала и предназначались, то есть личному составу Сил специальных операций, разведбатов и иных подразделений ВСУ специального назначения. Использование их в Донбассе оставило у военнослужащих ВСУ двойственные ощущения. С одной стороны, солдатам, конечно, приятно было держать в руках оружие, позиционируемое как «новейшее» и «украинской разработки». С другой стороны, «Вулкан» больше напоминал результат тюнинга советского АК, чем полноценную новую разработку. На эти ощущения накладывались неисправимые недостатки компоновки булл-пап, недостаточная продуманность конструкции, а также низкое качество изготовления автоматов на госпредприятии «Красиловский агрегатный завод» при неприлично высокой стоимости этого самого изготовления.«Вулканы» производились маленькими партиями (максимально 20-30 единиц в сутки) и собирались полностью вручную, что приводило к довольно парадоксальной для стороннего наблюдателя картине. По некоторым данным, стоимость оружия, собираемого из деталей старых Калашниковых, значительно превосходила таковую у собираемого полностью из новых деталей современного российского автомата АК-12.Ожидаемо подобная ситуация украинских силовиков не устроила. Они настояли на дальнейших доработках «Вулкана». В 2018 году Interproinvest отрапортовала, что конструкция автомата претерпела «много положительных изменений». Сообщалось о значительном снижении у оружия отдачи и повышении кучности стрельбы, а также об увеличении ресурса ствола с 10 тыс. выстрелов до 30 тыс. Мало того, было объявлено, что использование старых Калашниковых в качестве доноров запчастей прекращено. Мол, отныне «Вулканы» собираются на Украине исключительно из новых деталей, включая стволы, чьим производством занимается некий «сторонний подрядчик».Примечательно, что в пафосных пресс-релизах украинской компании ничего не говорилось о снижении стоимости автоматов «Вулкан». Возможно, это является одной из основных причин того, что украинские булл-папы до сих пор закупаются ВСУ в довольно ограниченных количествах, а потенциальные иностранные покупатели предпочитают приобретать не «Вулканы», а более отработанные и надежные образцы стрелкового оружия.В общем, бэкграунд у украинского автомата перед его презентацией в Шри-Ланке оказался не очень позитивным.«Шансы невелики»Насколько же велики шансы «Вулкана» попасть на вооружение военных из Шри-Ланки? Этот вопрос я задал ведущему российскому специалисту по истории стрелкового оружия Максиму Попенкеру.Эксперт пояснил, почему перспективы продажи ланкийцам крупных партий украинских автоматов видятся ему весьма призрачными. В истории стрелкового оружия отсутствуют примеры того, чтобы подобный «Вулкану» результат конверсии базовой модели огнестрельного оружия снискал себе большую популярность на рынке. Произошло это в первую очередь из-за врожденных недостатков компоновки булл-пап. В случае же с «Вулканом» они оказались еще и усилены спецификой украинских решений, воплощенных в конструкции автомата, в частности это расположение защелки сброса магазина позади спускового крючка. Такая «самобытность» может привести к случайному сбросу стрелком магазина прямо в разгар боя, а то и к чему похуже, когда в патроннике оружия еще есть патрон, а стрелок осуществляет «тактическую» перезарядку в неудобном положении или в состоянии стресса. Вероятность непреднамеренного выстрела в такой ситуации весьма велика, что, разумеется, не повышает привлекательность оружия в глазах его потенциального покупателя.Если же к этому добавить еще и высокую стоимость украинской конверсии Калашникова, а также неподтвержденность независимыми испытаниями украинских заявлений о значительном увеличении ресурса ствола и повышении кучности стрельбы, то энтузиазм в отношении «Вулкана» у любого специалиста сразу сойдет на нет.Андрей Союсто