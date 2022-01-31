Премьер-министр Венгрии на пресс-конференции с президентом РФ: Мы предлагаем венгерскую модель отношений с Россией

В Кремле состоялась встреча лидеров России и Венгрии. Длилась она без малого пять часов. По ее итогам президент РФ Владимир Путин и венгерский премьер-министр решили провести совместную пресс-конференцию. Виктор Орбан сразу обозначил позицию Будапешта, указав на то, что "это визит мира".Виктор Орбан:Я приветствую диалог между Россией и Западом. Мы предлагаем венгерскую модель отношений с Россией. Она вот в чём: Венгрия - член НАТО и ЕС, но при этом мы не противопоставляем себя России. У нас тёплые отношения, партнёрские.Высокопоставленный гость из Венгрии высоко оценил возможность личной встречи с президентом России. Ведь если раньше они происходили регулярно, то теперь из-за пандемии коронавируса приходится ограничиваться телефонными беседами."Мы не виделись с 2019 года в связи с известными событиями, и сегодня они не дают нам нормально пообщаться", - посетовал российский лидер."Непростые времена, но в очень хорошей компании мы преодолеваем. Российская экономика выстояла перед западными санкциями. От этих санкций сама Европа, Венгрия пострадали больше, чем Россия. Политика санкций - средство, заведомо обречённое на провал", - заявил венгерский лидер в ходе диалога с Путиным, который также согласился с его утверждением.Орбан очень высоко оценил свои отношения с российским президентом, которые продолжаются уже 13 лет.Сегодня лидеры двух стран обсуждали поставки газа из России в Венгрию, гарантии безопасности, предложенные москвой западным странам, противодействие распространению новой коронавирусной инфекции и многие другие вопросы. Все они были подробно и обстоятельно обсуждены.В ходе беседы Путин отметил, что Будапешт приобретает российский природный газ по ценам, которые в пять раз ниже цен, существующих сегодня на европейском рынке. Это произошло благодаря тому, что Венгрия предусмотрительно вовремя в 2021 году подписала с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку топлива, действующий до 2036 года. Российский лидер считает это большим достижением и лично Виктора Орбана, благодаря которому договор был успешно заключен.Решение Будапешта получать российский газ в обход украинской газотранспортной системы был неодобрительно воспринято Киевом и рядом стран Запада. Орбан тогда не стал поддаваться оказываемому на него давлению, а заявил, что действует в интересах венгерского народа.Что касается совместной борьбы с ковидом, то Путин отметил закупку Венгрией в России двух миллионов доз вакцины «Спутник V».Несмотря на сложности, связанные с пандемией и негативно отразившиеся на мировой экономики, российско-венгерские отношения переживают расцвет. Свидетельством тому является увеличение к этому году товарооборота между двумя странами на 30 процентов. Стоит также отметить масштабные инвестиционные проекты, в частности, в атомной энергетике.Стоит отметить, что Москва и Будапешт способны показать пример того, что сотрудничество на взаимовыгодной основе гораздо продуктивнее, чем конфронтация.Владимир Путин на совместной пресс-конференции затронул вопрос глобальной безопасности. По словам президента России, США и НАТО в целом озабоченности России проигнорировали.Президент РФ:В США говорят, что принципы безопасности должны быть равными. Но здесь нужно говорить и о том принципе, при котором безопасность одних государств не должна строиться за счёт безопасности других.источник