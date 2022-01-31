В Луганске сбой в работе интернета. У части провайдеров исчез сигнал
В Луганске пропал интернет. «Легли» сети некоторых провайдеров. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.
Так по информации луганчан пропал сигнал у провайдеров:
ЛУГАНЕТ
Д-групп
РЦК
Продолжает работать ЛДС и что удивительно — мобильный интернет от Vodafone.
Официальной информации и каких либо разъяснений ни от властей, ни от представителей провайдеров пока нет.
Удобный город - Сегодня, 00:41 92
Так по информации луганчан пропал сигнал у провайдеров:
ЛУГАНЕТ
Д-групп
РЦК
Продолжает работать ЛДС и что удивительно — мобильный интернет от Vodafone.
Официальной информации и каких либо разъяснений ни от властей, ни от представителей провайдеров пока нет.
Удобный город - Сегодня, 00:41 92
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