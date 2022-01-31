Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске сбой в работе интернета. У части провайдеров исчез сигнал

bot Сегодня, 02:3070Новости
В Луганске сбой в работе интернета. У части провайдеров исчез сигнал
В Луганске пропал интернет. «Легли» сети некоторых провайдеров. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.
Так по информации луганчан пропал сигнал у провайдеров:
ЛУГАНЕТ
Д-групп
РЦК
Продолжает работать ЛДС и что удивительно — мобильный интернет от Vodafone.
Официальной информации и каких либо разъяснений ни от властей, ни от представителей провайдеров пока нет.
Удобный город - Сегодня, 00:41 92

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: