В Луганске сбой в работе интернета. У части провайдеров исчез сигнал



Так по информации луганчан пропал сигнал у провайдеров:

ЛУГАНЕТ

Д-групп

РЦК

Продолжает работать ЛДС и что удивительно — мобильный интернет от Vodafone.

Официальной информации и каких либо разъяснений ни от властей, ни от представителей провайдеров пока нет.

Удобный город - Сегодня, 00:41 92 В Луганске пропал интернет. «Легли» сети некоторых провайдеров. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.Так по информации луганчан пропал сигнал у провайдеров:ЛУГАНЕТД-группРЦКПродолжает работать ЛДС и что удивительно — мобильный интернет от Vodafone.Официальной информации и каких либо разъяснений ни от властей, ни от представителей провайдеров пока нет.Удобный город - Сегодня, 00:41 92

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