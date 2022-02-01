Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето, заявил Кулеба

"Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето", — заявил Кулеба, отвечая на вопрос, готова ли Украина предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям.

Фото: © AP Photo / Geert Vanden WijngaertДонбасс не получит особого статуса и права вето, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita, передает РИА Новости.Он добавил, что киевские власти проводят децентрализационную реформу и готовы работать над приведением в действие Минских соглашений."Но минские договоренности начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там записана только на втором месте. Поэтому каждый должен сначала сосредоточиться на вопросах безопасности", — добавил украинский министр.