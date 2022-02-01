Путин призвал развивать и укреплять русский мир

Фото: © РИА Новости / Михаил МетцельРусский мир многолик и огромен, и одна из миссий - развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости."Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.