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Путин призвал развивать и укреплять русский мир

root Сегодня, 16:1542Новости
Путин призвал развивать и укреплять русский мир
Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель
Русский мир многолик и огромен, и одна из миссий - развивать и укреплять его, делая привлекательным для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
"Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.

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