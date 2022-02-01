В Киеве опять нарушили права переселенцев. Работники полиции и УТСЗН вымогали деньги



«Я лично связалась и с операми районного отделения полиции и с УТСЗН, мне настоятельно рекомендовали не ввязываться в это дело...Но я принципиально, как адвокат занялась вопросом и начала защищать женщину. Первым делом я направила соответствующие запросы в разные инстанции, связалась с руководством ГУНП, попросила объяснить действия их сотрудников.

На данный момент, от женщины отстали, но я буду добиваться привлечения к ответственности сотрудников и УТСЗН и полиции. У нас правоохранительные органы и УТСЗН превратились в коллекторские службы. Не брезгуют ничем, лишь бы что-то урвать...

Прошу переселенцев, если у них есть такие же проблемы обращаться лично ко мне», — резюмировала правозащитница.



Директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова в очередной раз заявила о нарушении прав переселенцев в Украине.На своей странице в Facebook она рассказала о случае, который недавно произошел в Киеве, пишет сайт «Трибун».Так, по словам Ястребовой, Управление труда и социальной защиты населения Оболонского района столицы насчитало переселенке долг за полученные в 2018 году выплаты. Ястребова отмечает, что исковая давность истекла, но работница УТСЗН незаконно передала данные работникам полиции Оболонского района.Далее, как утверждает правозащитница, сотрудники полиции в выходной день и без записи в журнале посещений пригласили переселенку в отделение, где ей инкриминировали ст. 190 УК Украины («Мошенничество») и пообещали, что если она «не решит вопрос с ними», то ей огласят подозрение в совершении преступления.После случившегося женщина обратилась к юристам «Восточной правозащитной группы».Как отметили юристы, главное в этой истории, что женщина погасила долг в размере 4300 грн еще до прихода в полицию, но сотрудники настаивали на том, что факт мошенничества был. В УТЗСН женщине рекомендовали скорее порешать вопрос с правоохранителями.Школа выживания - Сегодня, 15:30 1