В Луганске создают «Реестр производителей ЛНР»
В Луганске начат прием документов от субъектов хозяйствования для включения в Реестр производителей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия информирует о начале приема документов от субъектов хозяйствования для включения в Реестр производителей ЛНР», — говорится в сообщении.
В соответствии с пунктом 5 Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании, утвержденного решением Единого экономического совета, на основании пункта 1 постановления Правительства «О некоторых вопросах создания и ведения Реестра производителей Луганской Народной Республики» приказом Министерства промышленности и торговли утвержден порядок создания и ведения «Реестра производителей ЛНР».
Прием документов осуществляется по адресу: Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 3а, кабинет 105. Контактный телефон: (0642) 58-53-30.
С формой заявления и перечнем документов для включения в реестр можно ознакомиться на сайте Минсельхоза.
Экономика - Сегодня, 15:00 123
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия информирует о начале приема документов от субъектов хозяйствования для включения в Реестр производителей ЛНР», — говорится в сообщении.
В соответствии с пунктом 5 Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании, утвержденного решением Единого экономического совета, на основании пункта 1 постановления Правительства «О некоторых вопросах создания и ведения Реестра производителей Луганской Народной Республики» приказом Министерства промышленности и торговли утвержден порядок создания и ведения «Реестра производителей ЛНР».
Прием документов осуществляется по адресу: Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 3а, кабинет 105. Контактный телефон: (0642) 58-53-30.
С формой заявления и перечнем документов для включения в реестр можно ознакомиться на сайте Минсельхоза.
Экономика - Сегодня, 15:00 123
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