Важную информацию для пенсионеров сообщил Пенсионный фонд Украины
В сервисном центре 9 ГУ ПФУ в Луганской области рассказали о порядке проведения перерасчета выплат работающим пенсионерам.
Так, частью 4 статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определен порядок проведения перерасчета пенсий, если лицо после назначения (перерасчета) пенсии продолжает работать.
Так, частью 4 статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определен порядок проведения перерасчета пенсий, если лицо после назначения (перерасчета) пенсии продолжает работать.
Школа выживания - Сегодня, 12:12 1298
«Пересчет пенсий за выслугу лет, назначенных на условиях, предусмотренных Законом Украины «О пенсионном обеспечении», если после назначения такого вида пенсии лицо продолжало работать не по специальности, дающей право на такой вид пенсии, проводится, когда получатели таких пенсий достигли пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона 1058», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения перерасчета пенсии переводиться с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту не обязательно.
«Пересчет пенсий за выслугу лет, назначенных на условиях, предусмотренных Законом Украины «О пенсионном обеспечении», если после назначения такого вида пенсии лицо продолжало работать не по специальности, дающей право на такой вид пенсии, проводится, когда получатели таких пенсий достигли пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона 1058», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения перерасчета пенсии переводиться с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту не обязательно.
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