Важную информацию для пенсионеров сообщил Пенсионный фонд Украины

«Пересчет пенсий за выслугу лет, назначенных на условиях, предусмотренных Законом Украины «О пенсионном обеспечении», если после назначения такого вида пенсии лицо продолжало работать не по специальности, дающей право на такой вид пенсии, проводится, когда получатели таких пенсий достигли пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона 1058», — говорится в сообщении.Отмечается, что для проведения перерасчета пенсии переводиться с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту не обязательно.