Порядок пропуска через госграницу РФ упростят для жителей Луганска и Донецка уже весной



«После возвращения из Донбасса, из Луганска, у меня запланирован ряд встреч, уже не впервые, с нашими руководителями Федеральной пограничной службы, Федеральной таможенной службы, с Министерством экономики для того, чтобы к весне, когда начнется более интенсивное пересечение границы, не было того, что было в прошлые годы, когда огромное количество людей, особенно в весеннее и летнее время, стояли по несколько дней в очередях — это недопустимо. Людям нужно создать хорошие, комфортные условия. Я думаю, что мы эту задачу решим», — сказал Водолацкий.





«Мы будем использовать все методы, которые позволят обезопасить переход границы, чтобы никто лишний не мог попасть, перейдя где-то, может быть, через «Станицу Луганскую». С той стороны хватает недругов», — отметил собеседник агентства.

