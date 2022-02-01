Порядок пропуска через госграницу РФ упростят для жителей Луганска и Донецка уже весной
Порядок пропуска граждан через государственную границу между самопровозглашенными республиками Донбасса и Россией планируется упростить к весне текущего года. Об этом ДАН заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«После возвращения из Донбасса, из Луганска, у меня запланирован ряд встреч, уже не впервые, с нашими руководителями Федеральной пограничной службы, Федеральной таможенной службы, с Министерством экономики для того, чтобы к весне, когда начнется более интенсивное пересечение границы, не было того, что было в прошлые годы, когда огромное количество людей, особенно в весеннее и летнее время, стояли по несколько дней в очередях — это недопустимо. Людям нужно создать хорошие, комфортные условия. Я думаю, что мы эту задачу решим», — сказал Водолацкий.
Он уточнил, что речь идет об ускорении работы и расширении пропускных пунктов, упрощении порядка пересечения границы, в том числе путем взаимодействия через единый портал государственных и муниципальных услуг — «Госуслуги». Еще одной важной задачей парламентарий назвал безопасность.
«Мы будем использовать все методы, которые позволят обезопасить переход границы, чтобы никто лишний не мог попасть, перейдя где-то, может быть, через «Станицу Луганскую». С той стороны хватает недругов», — отметил собеседник агентства.
В августе прошлого года в интервью ДАН Водолацкий заявлял, что готовит предложения по урегулированию ситуации с очередями на границе Российской Федерации с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Новости Донецка - Сегодня, 17:00 0
«После возвращения из Донбасса, из Луганска, у меня запланирован ряд встреч, уже не впервые, с нашими руководителями Федеральной пограничной службы, Федеральной таможенной службы, с Министерством экономики для того, чтобы к весне, когда начнется более интенсивное пересечение границы, не было того, что было в прошлые годы, когда огромное количество людей, особенно в весеннее и летнее время, стояли по несколько дней в очередях — это недопустимо. Людям нужно создать хорошие, комфортные условия. Я думаю, что мы эту задачу решим», — сказал Водолацкий.
Он уточнил, что речь идет об ускорении работы и расширении пропускных пунктов, упрощении порядка пересечения границы, в том числе путем взаимодействия через единый портал государственных и муниципальных услуг — «Госуслуги». Еще одной важной задачей парламентарий назвал безопасность.
«Мы будем использовать все методы, которые позволят обезопасить переход границы, чтобы никто лишний не мог попасть, перейдя где-то, может быть, через «Станицу Луганскую». С той стороны хватает недругов», — отметил собеседник агентства.
В августе прошлого года в интервью ДАН Водолацкий заявлял, что готовит предложения по урегулированию ситуации с очередями на границе Российской Федерации с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Новости Донецка - Сегодня, 17:00 0
Метки: {keywords}