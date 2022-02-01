На весь город в Луганске осталось всего 12 школ, работающих в нормальном режиме





«Во исполнение рекомендации Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции с целью минимизации рисков распространения ОРВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, укрепления здоровья обучающихся и выполнения образовательных программ на дистанционную форму обучения переведены все классы

средней общеобразовательной школы № 45,

специализированной школы № 54 имени Алексея Еременко,

Луганского учебно-воспитательного комплекса «Единство», — говорится в сообщении.



Как ранее информировал журналисты, ранее 40 школ из 55 работающих в Луганске из перешли на дистанционный формат обучения для минимизации рисков распространения ОРВИ среди учащихся.

Красота и здоровье - Сегодня, 16:37 85 Еще три школы Луганска с 3 февраля перейдут на дистанционный формат обучения в целях минимизации рисков распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди учащихся. Об этом сообщила пресс-служба Луганской администрации со ссылкой на городское управление образования.Как ранее информировал журналисты, ранее 40 школ из 55 работающих в Луганске из перешли на дистанционный формат обучения для минимизации рисков распространения ОРВИ среди учащихся.Красота и здоровье - Сегодня, 16:37 85

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