Киев подготовил перечень вещей для нужд армии

"Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, что из какой страны, о чем мы детально договорились и что мы получим. Для нас очень важно, что все это оружие – это защита", - сказал Зеленский на брифинге в среду, отвечая на вопрос о том, договорился ли он с премьером Нидерландов о поставках оружия.

Фото: © REUTERS / Separate Naval Infantry BrigadeПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовил отдельный перечень того, что нужно украинской армии, но не готов говорить публично о том, с какой страной о каком оружии договаривается, передает РИА Новости.Ранее Зеленский подписал указ об увеличении обороноспособности страны, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и увеличение срока службы по контракту.При этом, он отметил что Украина постоянно укрепляет боеспособность своей армии и больше не отдаст ни одного участка территорий."Поэтому у нас подготовлен не только план, но и отдельный перечень того, что нужно нашей армии", - сказал Зеленский.