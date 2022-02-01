Киев подготовил перечень вещей для нужд армии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовил отдельный перечень того, что нужно украинской армии, но не готов говорить публично о том, с какой страной о каком оружии договаривается, передает РИА Новости.
Ранее Зеленский подписал указ об увеличении обороноспособности страны, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и увеличение срока службы по контракту.
"Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, что из какой страны, о чем мы детально договорились и что мы получим. Для нас очень важно, что все это оружие – это защита", - сказал Зеленский на брифинге в среду, отвечая на вопрос о том, договорился ли он с премьером Нидерландов о поставках оружия.
При этом, он отметил что Украина постоянно укрепляет боеспособность своей армии и больше не отдаст ни одного участка территорий.
"Поэтому у нас подготовлен не только план, но и отдельный перечень того, что нужно нашей армии", - сказал Зеленский.
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