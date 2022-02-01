Президент Хорватии обвинил Британию в разжигании российско-украинского конфликта

«[Великобритания] вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, представляющим ставшую второстепенной державу, и Вашингтоном», — заявил лидер Хорватии.

«Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав», — сказал президент.

Фото: © AP Photo / Darko BandicХорватский президент Зоран Миланович обвинил Великобританию в разжигании конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет Euractive, передает "Лента.ру".Он также отметил, что после выхода из Евросоюза британская сторона играет куда меньшую роль для членов объединения.Отвечая на вопрос о том, почему президент Хорватии не встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом во время его визита в страну, Миланович ответил, что его статус не соответствует подобным переговорам.Ранее он увидел вину Европы в разжигании конфликта между Россией и Украиной. По его словам, украинская сторона постоянно идет путем «конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой». Он назвал «опасными шарлатанами» всех, кто подстрекает к противостоянию Киев и Москву.