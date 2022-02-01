США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию

"США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", — сказал он.

"Это реакция на текущую ситуацию, они (отправляемые части. — Прим. ред.) не будут воевать в Украине", — отметил он.

Фото: © РИА Новости / Алексей АгарышевПентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Европу около двух тысяч солдат, заявил на брифинге представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, передает РИА Новости.Кирби подчеркнул, что военнослужащие направляются в регион "не навсегда", эта мера призвана оказать поддержку американским союзникам в регионе.По его словам, эти силы будут находится под командованием США, а не НАТО.Помимо этого, Пентагон перебросит еще тысячу солдат из Германии в Румынию.Кирби не исключил, что в ближайшее время в Европу могут направиться дополнительные силы.