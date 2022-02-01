Пентагон допустил отправку сил на Украину

"Наши силы способны выполнять различные миссии и они будут готовы к ряду различных обстоятельств", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, могут ли направляемые в Европу американские военные быть задействованы в случае проведения эвакуации.

Фото: CC BY 2.0 / gregwest98 /Пентагон не исключил, что дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации, заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.Представитель Пентагона подчеркнул, что военные США не будут участвовать в военных операциях на Украине, но отказался приводить дальнейшие подробности их миссии и точные сроки отправки военных в Европу.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.