Автор статьи в Pais с ответами США и НАТО заявил, что находится на Украине

"Это не один источник", — добавил он.

"Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер", — отметил он.

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийОдин из авторов материала в испанской газете El Pais, которая опубликовала ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса заявил РИА Новости, что находится на Украине.Ранее издание выложило файл под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное Россией 17 декабря" в Сеть c исходными данными "Киев и Мадрид". В тексте отмечалось, что Вашингтон согласен обсудить с Москвой следующие вопросы:механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше;взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине;альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающее и новые виды ядерного оружия, а также контроль ракет средней и меньшей дальности;дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе;взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине.При этом указывалось, что Белый дом готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.Один из авторов материала Ибай Арбиде сейчас находится на Украине. Журналист не стал раскрывать, где ему удалось раздобыть эту информацию. По его словам, он "с самого начала знал, что источник был надежным, что документы настоящие, но, несмотря на это, проверяли (подлинность документов. — Прим. ред.) и с других сторон".По его мнению, публикация не помешает дипломатическим контактам.РИА Новости