В Луганской области обостряется политическое противостояние. Скоро перевыборы?
Депутаты Верховной Рады инициируют создание новой Временной следственной комиссии по расследованию деятельности чиновников Луганской области. Об этом в своем ФБ написал народный депутат из Луганска, замглавы фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко.
Что конкретно будет расследовать вновь создаваемая ВСК Ткаченко не сообщил, а только заявил: «Каждый чиновник ответит за свои «результаты»!". О создании ВСК, теме ее расследования и о ее работе Ткаченко обещал рассказать в скором времени, подвесив, так сказать, интригу.
В Луганской области опять обостряется политическое противостояние, скорее всего в воздухе запахло выборами, — заявил луганский медиа-эксперт Алексей Туманов, комментируя заявление нардепа Ткаченко.
«В Киеве все чаще говорят о возможных скорых перевыборах Президента и парламента. Это подтверждается и активизацией политических акторов на Луганщине. Правда, основная политическая борьба, как это ни странно, развернулась между народными депутатами партии «Слуга народа» и губернатором Луганской области — ставленником президента Зеленского. На Луганщине, так называемая парламентская оппозиция в лице ОПЗЖ, «Батькивщины» и Блока Петра Порошенко, в последнее время никак себя не проявляет. Сергей Шахов, получивший в последнее время по рукам и по «сетке», тоже не сильно активничает. А маргинальная молодежь из Нацкорпуса, бегающая по области за «сепаратистами» типа Струка или с факелами в дни рождения Гитлера и Степаны Бандеры вряд ли может рассчитывать на политическую перспективу в регионе. А вот депутаты от «Слуг» начали планомерную работу и надо сказать имеют кое-какие результаты. Активное участие нардепов в работе ВСК по масштабным пожарам в Луганской области тому подтверждение», — рассказал Туманов в интервью сайту журналисты.
Как отметил медиа-эксперт, участие местных нардепов в расследовании ВСК дало возможность не только обратить внимание на ужасающее положение пострадавших от пожаров и оказать им государственную и гуманитарную помощь, но, выявить и наказать виновных в этих пожарах.
«Вот на днях прокуратура Луганской области объявила о подозрении начальнику областной ГСЧС и начальнику областного управления лесного хозяйства в халатности, повлекшей за собой убытки государству на сумму более 5 млрд гривен. Закончится ли данное судебное разбирательство реальными посадками — большой вопрос, так как ни у Ткаченко, ни у Горбенко нет серьезного аппаратного веса в ОП, хотя они его компенсируют активной позицией и растущей поддержкой населения», — рассказал Туманов.
Главной целью расследования ВСК по массовым пожарам в Луганской области скорее всего был губернатор Луганщины Гайдай, считает местный провластный журналист Алексей, знакомый с настроениями в региональном политическом бомонде и пожелавший остаться инкогнито.
«Жизненная хитрость и поддержка главы офиса Президента Ермака помогли Гайдаю дистанцироваться от этой истории с пожарами. Но видимо его ждут новые темы расследований нардепов, тем более что «зашкваров» у Гайдая достаточно. Это и жилье для переселенцев, и малые объекты «Большой стройки» с прочими тендерами, и конкурсы перевозчиков, и кадровые вопросы. Что это будет — узнаем очень скоро. Команда Ткаченко не угомонится, там больше личностного неприятия, чем политики», — считает журналист.
По мнению Алексея, для «луганских слуг» обострившееся противостояние с главой ОГА не будет легкой прогулкой. И они это понимают. И по его словам, активизируют партийную работу в регионах.
Что конкретно будет расследовать вновь создаваемая ВСК Ткаченко не сообщил, а только заявил: «Каждый чиновник ответит за свои «результаты»!". О создании ВСК, теме ее расследования и о ее работе Ткаченко обещал рассказать в скором времени, подвесив, так сказать, интригу.
В Луганской области опять обостряется политическое противостояние, скорее всего в воздухе запахло выборами, — заявил луганский медиа-эксперт Алексей Туманов, комментируя заявление нардепа Ткаченко.
«В Киеве все чаще говорят о возможных скорых перевыборах Президента и парламента. Это подтверждается и активизацией политических акторов на Луганщине. Правда, основная политическая борьба, как это ни странно, развернулась между народными депутатами партии «Слуга народа» и губернатором Луганской области — ставленником президента Зеленского. На Луганщине, так называемая парламентская оппозиция в лице ОПЗЖ, «Батькивщины» и Блока Петра Порошенко, в последнее время никак себя не проявляет. Сергей Шахов, получивший в последнее время по рукам и по «сетке», тоже не сильно активничает. А маргинальная молодежь из Нацкорпуса, бегающая по области за «сепаратистами» типа Струка или с факелами в дни рождения Гитлера и Степаны Бандеры вряд ли может рассчитывать на политическую перспективу в регионе. А вот депутаты от «Слуг» начали планомерную работу и надо сказать имеют кое-какие результаты. Активное участие нардепов в работе ВСК по масштабным пожарам в Луганской области тому подтверждение», — рассказал Туманов в интервью сайту журналисты.
Как отметил медиа-эксперт, участие местных нардепов в расследовании ВСК дало возможность не только обратить внимание на ужасающее положение пострадавших от пожаров и оказать им государственную и гуманитарную помощь, но, выявить и наказать виновных в этих пожарах.
«Вот на днях прокуратура Луганской области объявила о подозрении начальнику областной ГСЧС и начальнику областного управления лесного хозяйства в халатности, повлекшей за собой убытки государству на сумму более 5 млрд гривен. Закончится ли данное судебное разбирательство реальными посадками — большой вопрос, так как ни у Ткаченко, ни у Горбенко нет серьезного аппаратного веса в ОП, хотя они его компенсируют активной позицией и растущей поддержкой населения», — рассказал Туманов.
Главной целью расследования ВСК по массовым пожарам в Луганской области скорее всего был губернатор Луганщины Гайдай, считает местный провластный журналист Алексей, знакомый с настроениями в региональном политическом бомонде и пожелавший остаться инкогнито.
«Жизненная хитрость и поддержка главы офиса Президента Ермака помогли Гайдаю дистанцироваться от этой истории с пожарами. Но видимо его ждут новые темы расследований нардепов, тем более что «зашкваров» у Гайдая достаточно. Это и жилье для переселенцев, и малые объекты «Большой стройки» с прочими тендерами, и конкурсы перевозчиков, и кадровые вопросы. Что это будет — узнаем очень скоро. Команда Ткаченко не угомонится, там больше личностного неприятия, чем политики», — считает журналист.
По мнению Алексея, для «луганских слуг» обострившееся противостояние с главой ОГА не будет легкой прогулкой. И они это понимают. И по его словам, активизируют партийную работу в регионах.
Новости Региона - Сегодня, 19:45 171
«Как мне стало известно, Ткаченко и Горбенко собираются открыть около десятка своих приемных в городах и районах Луганской области. В ближайшее время их приемные начнут работать в Рубежном, Счастье, Кременной, Беловодске и Меловом. Если они действительно займут проактивную позицию, то смогут серьезно «прокачать» свой рейтинг, который им пригодится во время ближайшего выборного цикла», — заявил эксперт.
«Как мне стало известно, Ткаченко и Горбенко собираются открыть около десятка своих приемных в городах и районах Луганской области. В ближайшее время их приемные начнут работать в Рубежном, Счастье, Кременной, Беловодске и Меловом. Если они действительно займут проактивную позицию, то смогут серьезно «прокачать» свой рейтинг, который им пригодится во время ближайшего выборного цикла», — заявил эксперт.
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