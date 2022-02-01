Завтра в Луганске тепло до 6 градусов, дождь



«С 21:00 2 февраля до 21:00 3 февраля на территории региона будет облачно, временами осадки в виде дождя с мокрым снегом, утром и днем, местами сильные; местами туман, на дорогах гололедица, ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине ночью и днем 3 февраля будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, местами пройдет дождь. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, температурный фон постепенно понизится. Погода в Луганске - Сегодня, 22:33 75