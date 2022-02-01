

«Действующее законодательство еще предусматривает наличие разрешения физического лица при пересечении линии разграничения, поэтому будьте внимательны и готовьтесь к путешествию заранее!», — резюмировали в «Право на защиту».



Правозащитники рекомендуют людям, которые планируют пересекать линию соприкосновения на Донбассе, подготовиться к поездке заранее. Есть два важных момента, которые помогут не застрять на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Об этом информирует «Дом» со ссылкой на сообщение благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).Так, если бы Сергей учел эти два важных момента, то его путешествие через КПВВ «Станица Луганская» состоялось бы без приключений. Во время пересечения КПВВ мужчину не пропустили, потому что «электронный пропуск» находится в обработке. Вернуться на неподконтрольную правительству территорию он не смог, потому что не имел там «прописки». Поэтому мужчина застрял в серой зоне, хотя до родного дома в Станице Луганской рукой подать.Мониторы фонда помогли мужчине обратиться в Координационную группу с заявлением об ускорении обработки разрешения. Сергею удалось добраться домой в тот же день, хоть и с задержкой в ??несколько часов.Но, как отмечают правозащитники, бывают и случаи, когда люди оказываются в такой ситуации накануне выходных или в вечернее время, когда ускорить их обращение в Координационный центр невозможно, потому что это нерабочие часы.Например, в минувшие выходные женщина с малолетним ребенком была вынуждена ночевать в Станице Луганской из-за того, что ее «пропуск» также оказался в обработке, поэтому ее не пропустили.Поэтому два важных момента, чтобы не застрять на КПВВ:Заранее проверьте состояние вашего разрешения физического лица на пересечение линии соприкосновения («электронного пропуска») на сайте реестра разрешений.Не нажимайте на кнопку «переподать», если ваш пропуск действующий. Если статус разрешения «в обработке», вы не сможете пересечь КПВВ.Новости Региона - Сегодня, 06:00 21