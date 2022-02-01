В течение суток на территории региона ожидается сильный туман. Объявлено штормовое предупреждение
Сильный туман ожидается местами на территории Луганщины в течение суток 3 февраля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 3 февраля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 05:15 122
«В течение суток 3 февраля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 05:15 122
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