В Луганске резко подешевели доллары, евро и гривны

Госбанк информирует, что с 3 февраля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

76,4849 рубля

1 ЕВРО

86,2826 рубля

10 украинских гривен

26,8981 рубля

Вчера, 2 февраля в Луганске основные курсы валют были такими:

1 доллар США

77,1302 рубля

1 ЕВРО

86,7869 рубля

10 украинских гривен

27,2497 рубля

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