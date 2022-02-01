В Луганске резко подешевели доллары, евро и гривны
Госбанк информирует, что с 3 февраля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
76,4849 рубля
1 ЕВРО
86,2826 рубля
10 украинских гривен
26,8981 рубля
Вчера, 2 февраля в Луганске основные курсы валют были такими:
1 доллар США
77,1302 рубля
1 ЕВРО
86,7869 рубля
10 украинских гривен
27,2497 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 219
1 доллар США
76,4849 рубля
1 ЕВРО
86,2826 рубля
10 украинских гривен
26,8981 рубля
Вчера, 2 февраля в Луганске основные курсы валют были такими:
1 доллар США
77,1302 рубля
1 ЕВРО
86,7869 рубля
10 украинских гривен
27,2497 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 219
Метки: {keywords}