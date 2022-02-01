Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию

В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».