Ирландские рыбаки подсказали способ усилить мощь ВМФ России

Западная пресса ликует – если верить некоторым заголовкам, грозный ВМФ России сдался перед мирными ирландскими рыбаками. Действительно, Минобороны России согласилось перенести район учений, который оказался крайне важным для рыболовства. Однако на самом деле урок этой истории прямо противоположный – как превратить в «мягкую силу» «жесткие» военные инструменты России.В конце января Россия уведомила Ирландию о том, что корабли ВМФ РФ проведут учения с применением ракет и артиллерии в районе на юго-запад от берегов Ирландии, далеко от ирландских территориальных вод, в 240 километрах от берега. Район учений оказался, правда, внутри ирландской исключительной экономической зоны. Международное право разрешает проводить учения в чужих исключительных экономических зонах, никаких юридических проблем с этим нет.Юридических-то нет, но сегодня Россия объявлена мировым злодеем. Конечно же, демократическая западная страна Ирландия начала протестовать – а как же, ведь Россия собирается напасть на Украину, разве можно в этих условиях не протестовать против ее учений так близко к своим берегам? В ответ на эти возражения российские дипломаты отправили ирландцам дежурное уведомление о том, что эти учения им не угрожают. Казалось, от ирландцев просто отмахнулись.Глава МИД Ирландии Саймон Ковени даже позвонил министру обороны РФ Сергею Шойгу, чтобы добиться переноса учений. Позже он расскажет прессе о 48-часовых напряженных дипломатических усилиях, которые позволили переломить ситуацию.И учения в итоге действительно перенесли! Но решающим здесь стал совсем другой фактор. Исключительная экономическая зона, помимо всего прочего, это то место, где у страны – хозяина зоны есть эксклюзивное право на рыболовство. И не удивительно, что ирландские рыбаки этим правом традиционно пользуются. Но вот перерыв в лове рыбы на пять дней – с 3 по 8 февраля – был ими воспринят как тяжелый удар по карману. На юге Ирландии рыбаки должны работать каждый день, чтобы обеспечивать себя и свои семьи. Эти пять дней реально были для них проблемой.На прошлой неделе Патрик Мерфи, исполнительный директор организации южных и западных производителей рыбы Ирландии, сам отправился к послу России в Ирландии Юрию Филатову. Сначала ирландцы заявили, что хоть там учения, хоть нет, но они все равно выйдут в море и будут ловить рыбу. Первый ответ Юрия Филатова, со слов ирландцев, содержал в себе предостережение о том, что они должны избегать провокационного поведения, которое поставило бы кого-либо под угрозу. Но в итоге стороны договорились совсем о другом – ВМФ России и рыбаки будут выдерживать между собой буферную зону шириной 60–80 километров, а сам район учений будет перенесен за пределы ирландской исключительной экономической зоны.В заявлении посольства России в Дублине от 29 января указано, что таковое решение принято Сергеем Шойгу в качестве жеста доброй воли, по просьбе ирландского правительства и организации южных и западных производителей рыбы Ирландии.Западная пресса радостно взорвалась заголовками типа «Как группа рыбаков заставила российский флот развернуться» (CNN) и тому подобными глупостями. Дело пытаются представить так, будто храбрые жители свободного мира дали отпор этим русским, показав, что их сила духа важнее оружия.Конечно же, это пропаганда и не более того. Никакие рыбацкие лодки не выдворили бы ВМФ России из акватории в нейтральных водах, которую флот посчитал бы нужным удерживать. В реальности для флота не имеет большого значения, где именно проводить учения. А вот идущий в запретную зону рыболов, на который навелась бы идущая на другую цель противокорабельная ракета и отправила бы его на дно, стал бы как минимум дипломатической проблемой.Так что никто никого ни к чему не принудил. Тем более что двигала ирландскими рыбаками вовсе не приверженность общезападным ценностям. Как сказал журналистам CNN шкипер одного рыболовного судна в никому не известном ирландском поселке Каслтаунбер: «У нас у всех ипотека, и нам надо ее выплачивать». Вот что двигало этими людьми, и абсолютно правильно наши не стали упираться и стоять на своем.Однако значение события куда глубже. И оно дает нам подсказку насчет одного интересного инструмента влияния. Такого, которого нет ни у нас, ни у кого-либо еще.Существует два понятия – «мягкая сила» и «жесткая сила». «Жесткая» – это то, что мы показали, например, в Сирии, с ней все ясно.Мягкая сила – это культурное влияние. Например то, что не знающие ни одного иностранного языка россияне песни на английском слушают, а на японском нет – результат той самой «мягкой силы» англоговорящих стран, прежде всего США. «Мягкая сила» заставляет население стран-соперников относиться к твоей стране дружелюбно и дает распространить влияние. Поддержание своей монополии на «мягкую силу» – одна из основ американской внешней политики, да и не только американской. Никого в мире, кроме Америки и ее вассалов-союзников, любить не должны, американцы пристально следят за такими вещами.Вот уже несколько лет западному обывателю навязывают ассоциацию России с солдатами в масках и ракетно-бомбовыми ударами. Это не так уж и плохо – по крайней мере, нас начинают слышать. Но, как гласит старая испанская поговорка, «со штыками можно делать что угодно, но сидеть на них нельзя». Надо, как говорят американцы, «выиграть [борьбу за] умы и сердца» в мире, причем в условиях, когда Россия удерживает за собой «титул» самой оболганной страны в человеческой истории. Это очень сложно.Но как вернуться от «жесткой силы» к «мягкой», когда нас постоянно и грамотно подталкивают к войне? Как это сделать, когда у нас просто нет другого выбора, кроме как минимум демонстрации силы, а местами, как в Сирии – ее применения? И вот тут ирландский случай дает нам подсказку.Еще раз оценим произошедшее – ирландское правительство уведомляет рыбаков о том, что им придется взять пятидневную паузу на зарабатывание денег на ипотеку, ну и плюс мелочи типа того, что рыбу будут глушить взрывами и гидролокаторами. Ирландское правительство не может решить эту проблему, люди обращаются к российским официальным лицам напрямую, проблема решается. На территории Ирландии.Это что? Это прямое взаимодействие российских властей с иностранными гражданами по вопросу, который должно было решить правительство этих самых граждан, но решило правительство России.А ведь в море немало проблем, которые надо решить здесь и сейчас. И далеко не всегда правительства тех или иных стран Запада это оперативно делают. Что если со временем иностранные граждане осознают, что для решения их проблем надо просто позвонить на российскую горячую линию? Что не нужно обивать пороги своих чиновников, а можно просто «позвонить русским», и, хоть шансы что-то получить будут далеки от ста процентов, но будут выше, чем через свои государственные структуры?Да, в этот раз Россия сама создала ирландцам проблемы, сама их и решила, опираясь на прямое взаимодействие с ирландскими гражданами. Но в следующий раз это могут быть какие-то другие проблемы – наведение ирландских патрульных кораблей на браконьеров, например, тоже в виде «знака доброй воли», почему бы и нет?И все неофициально. Просто так. Со временем так можно стать частью среды обитания западных граждан. Теми, кому надо звонить, чтобы «разрулить» тот или иной вопрос. А потом можно будет и об ответной услуге попросить, тоже неофициально. Не видели тут английский корабль, они же к вам вторгаются время от времени? А уже от всего этого можно будет отталкиваться в «развороте» настроений в их обществе от антироссийских до каких-то более-менее вменяемых по отношению к нашей стране. А там, глядишь, кто-то из невраждебных кандидатов и выборы выиграет.И дело не только в Ирландии. В Европе полно подобных вопросов. Где-то можно приучить местную полицию к тому, что ее предупреждают о лодках с беженцами в Африке. Где-то еще что-то. Не имея никаких шансов отказаться от бряцания оружием, можно превратить в «мягкую силу» само это бряцание. И это никак не отменяет заботы о реальной боевой мощи.Даже помогает. Нам, например, надо будет подтянуть умение проводить спасательные операции до европейского – как раз для того, чтобы иной раз помочь кому-то. И для ВМФ РФ это тоже было бы весьма полезно. Английский язык личному составу надо «подтянуть» – публикуемые в последнее время радиообмены отчетливо показывают это. Подобный подход сделает нас сильнее не только в смысле влияния, но и просто заставит нас совершенствоваться. И это бесплатно, наша страна ничего особо не потратит на такие вещи, а выиграть может очень много.Александр Тимохин