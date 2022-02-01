Кедми: гиперзвук не помог США наверстать катастрофическое отставание от армии России



«Многие почему-то думают, что дело только в новых видах вооружений. Да, они есть, но они только поступают. И "Циркон" еще не стоит на вооружении. Но уже нынешнее состояние без этих новых систем катастрофическое с точки зрения американских вооруженных сил, с точки зрения состояния флота и способности вести серьезные военные действия. Это проблема», - сказал Кедми.





«Проблема не в этом. Когда МБР летит с такой скоростью, ее маршрут постоянен - она не может его изменить, поэтому ее легко сбить, просчитав траекторию. Настоящее гиперзвуковое оружие маневрирует на этой скорости, и невозможно определить, где она будет в следующий момент. Это лишает возможности ее сбить. Проблему, как заставить ракету маневрировать на такой скорости, американцы решить не смогли, а в России решили», - заявил Кедми.





«Даже если не принимать во внимание "Циркон", соотношение сил между американскими и российскими войсками сегодня очень удручающее и не позволяет США пойти на риск военных действий», - сказал Кедми в эфире «Вести FM».



У США уже есть гиперзвуковые ракеты, но это не меняет удручающее для Пентагона соотношение сил между Америкой и Россией. Об этом заявил политолог Яков Кедми.По словам эксперта, Соединенные Штаты не выдерживают конкуренции с РФ «даже по мультикам», но проблемы американцев не ограничиваются новейшими вооружениями. Отставание США от России по боевым возможностям и качеству армии является катастрофическим даже без учета гиперзвуковых и других передовых систем, в области которых Москва на несколько лет или десятилетий опередила Вашингтон.В арсенале США уже есть ракеты с гиперзвуковой скоростью полета, но это не помогает США сравняться с Россией по боевым возможностям, утверждает эксперт. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные достигнуть территории РФ за полчаса, развивают скорость, которая может считаться гиперзвуковой, но это не ставит американскую армию на один уровень с российской.Единственной в мире небаллистической ракетой, способной разогнаться до гиперзвуковой скорости без помощи гравитации (как «Кинжал» или «Авангард») и маневрировать на ней, эксперт называет «Циркон». У США нет и еще долго не будет ничего подобного, но даже без уникальной разработки Россия дает американцам серьезную фору, лишая Вашингтон возможности ввязаться в открытое вооруженное противостояние.Отставание Запада от России по передовым вооружениям признают многие зарубежные издания и аналитики. По версии бельгийского журнала Modern Diplomacy, РФ обошла страны НАТО, Индию и Китай не только по гиперзвуку, но и по темпам модернизации ядерного арсенала, обновив стратегические вооружения на 90%.Григорий Егоро