В Америке считают, что линия соприкосновения ВСУ с Донецкой и Луганской Народными Республиками скоро станет линией фронта «неминуемой» российско-украинской войны. И хотя подготовку к этой мифической войне Киев ведет полным ходом, украинские солдаты на Донбассе не верят в «нападение» России.К таким выводам пришла корреспондент американского телеканала CNN Кларисса Уорд, лично побывавшая на позициях ВСУ.Как оказалась, девушка из CNN не отличается наблюдательностью, ведь она странным образом не заметила никакой тяжелой украинской техники. Она не увидела не только бронетехники или артиллерии, но даже и следов от нее. Кларисса сообщила, что в том месте, куда она приехала, она обнаружила только лишь шестерых солдат в заснеженном окопе. Один из них рассказал ей, что обстрелов пока нет, но к вечеру они якобы непременно начнутся.При этом американская журналистка с удивлением заметила, что на месте нет никаких следов усиленной подготовки к «страшному российскому вторжению», а бойцы ВСУ относятся к этому вопросу совершенно безответственно...Еще больше представительницу американского телеканала удивило поведение гражданского населения."Когда говоришь с местными, кажется, никого здесь ни капельки не волнует перспектива неминуемого вторжения", - поделилась своими впечатлениями Кларисса Уорд.Возможно, у нее могло даже возникнуть подозрение, что многие из них являются агентами России, Кремля. Ведь именно в таких тонах обычно преподносит свои репортажи упомянутый американский телеканал.источник