Украинцам рекомендуют больше не покупать доллар и евро. Выгоднее скупать другую валюту



Известные финансовые эксперты страны посоветовали украинцам, как обезопасить свои деньги от неожиданностей рынка. В частности, наиболее надежными иностранными валютами, кроме доллара и евро, они назвали английский фунт, японскую иену и швейцарский франк.



Как объяснил Андрей Гойлов, ведущий аналитик компании RoboForex, доллар США каждый год обесценивается почти на 7%. Так что держать все сбережения в американской валюте для украинцев рискованно. Именно поэтому граждане, знающие о таких рисках, уже давно разнообразили содержание своих портфелей другими, не столь популярными, однако достаточно стабильными валютами.

Сам же Александр в данный момент отдает предпочтение именно швейцарскому франку. Его курс сейчас растет чуть ли не каждый день, несмотря на массовое падение рынка, поэтому она стала своего рода «укрытием» для широкого круга инвесторов.

По мнению эксперта, оптимальным соотношением валют для сохранности сбережений украинцев является:

40% долларов США;

40% евро;

20% швейцарских франков.

Именно в таких пропорциях ваши деньги будут защищены от большинства рисков валютного рынка.



Эксперт также отметил, что евро гораздо меньше поддается инфляции, и на фоне ослабления доллара кажется более надежным активом. Однако единая европейская валюта также имеет слабые стороны, потому как сильно зависит от экономики Германии, где расположен Европейский центральный банк.

Поддержал такую позицию коллеги и Александр Болтян, аналитик брокерской компании Esperio. Он отметил, что украинцы действительно все чаще конвертируют собственные сбережения в альтернативные валюты, в основном фунты, иены, франки, а еще в австралийские доллары. Школа выживания - Сегодня, 09:00 79 Держать заначку в долларах или евро — это уже своего рода традиция для украинцев. Однако сейчас, во времена экономической и политической нестабильности, делать ставку на одну-две популярные валюты опасно. Ведь в случае резкого скачка курса можно лишиться значительной части сбережений.Известные финансовые эксперты страны посоветовали украинцам, как обезопасить свои деньги от неожиданностей рынка. В частности, наиболее надежными иностранными валютами, кроме доллара и евро, они назвали английский фунт, японскую иену и швейцарский франк.Как объяснил Андрей Гойлов, ведущий аналитик компании RoboForex, доллар США каждый год обесценивается почти на 7%. Так что держать все сбережения в американской валюте для украинцев рискованно. Именно поэтому граждане, знающие о таких рисках, уже давно разнообразили содержание своих портфелей другими, не столь популярными, однако достаточно стабильными валютами.Сам же Александр в данный момент отдает предпочтение именно швейцарскому франку. Его курс сейчас растет чуть ли не каждый день, несмотря на массовое падение рынка, поэтому она стала своего рода «укрытием» для широкого круга инвесторов.По мнению эксперта, оптимальным соотношением валют для сохранности сбережений украинцев является:40% долларов США;40% евро;20% швейцарских франков.Именно в таких пропорциях ваши деньги будут защищены от большинства рисков валютного рынка.Эксперт также отметил, что евро гораздо меньше поддается инфляции, и на фоне ослабления доллара кажется более надежным активом. Однако единая европейская валюта также имеет слабые стороны, потому как сильно зависит от экономики Германии, где расположен Европейский центральный банк.Поддержал такую позицию коллеги и Александр Болтян, аналитик брокерской компании Esperio. Он отметил, что украинцы действительно все чаще конвертируют собственные сбережения в альтернативные валюты, в основном фунты, иены, франки, а еще в австралийские доллары. Школа выживания - Сегодня, 09:00 79

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