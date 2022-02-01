Джонсону лучше дозвониться в Москву

Что касается Крыма, который регулярно упоминается американцами, как отправная точка «войны» между Россией и Украиной, то Путин вчера четко расставил все акценты.«В доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Представьте, что напичканная оружием, она начнет операцию в Крыму — нам что, воевать с блоком НАТО?»Посыл в первую очередь для Европы. Дескать, вы хотите развязать третью мировую только потому, что у Украины есть какие-то фантомные боли и амбиции, заботливо выпестованные американцами для развязывания жесточайшего противостояния, в котором они сами принимать участие не будут?Уверена, слова Путина не только услышаны, но и приняты к сведению. Хотя англичанка, мечтающая вернуть себе былую славу владычицы морей, продолжит гадить. Когда себе в шаровары, но все больше — украинцам. Которые так и не поняли, с чего вдруг у Лондона возникла такая дикая к ним любовь.При этом, то, что тема Крыма закрыта раз и навсегда, Москва даёт понять уже очень давно. И кто бы сейчас что себе не думал — никаких разговоров и тем более торгов на этот счёт быть не может. Поэтому все эти обязательные ежедневные всхрюки со стороны американцев, число которых в одном только твиттере за сутки измеряется десятками — это уже больше работа на внутреннего потребителя, нежели призыв к России.Тем более, что американцам четко дали понять, какие будут последствия, если кто-то хоть на йоту попытается сунуться в Крым. И американцы поняли. Просто вслух об этом не говорят.А вот до британцев пока ещё не дошло. Поэтому и борзые такие. Но это тоже временное явление. Вопрос только в том, хватит ли у них благоразумия отказаться от планов (захватить для себя) вернуть Украине Крым, руководствуясь инстинктом самосохранения, а не после неудачной провокации, которая окончательно похоронит репутацию нынешнего британского правительства.В этой связи настоятельно рекомендую Джонсону таки позвонить в Москву. И если там возьмут трубку, внимательно выслушав все, что будет ему сказано, наконец-то сосредоточиться на решении своих внутренних проблем, заиграть и замылить которые уже никакая Украина не поможет.Юлия Витязева