Украина может получить от Польши В«сырыеВ» ракетные комплексы Piorun

Киев восторженно приветствовал решение Варшавы передать бойцам ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun. Однако украинские военные могут получить «сырое» вооружение.В 2018 году разгорелся скандал вокруг Piorun, когда стали известны результаты его испытаний. Во время проверки обнаружились весомые дефекты в твердотопливных двигателях, разработанных предприятием Mesko S. A.В ходе запуска происходили многочисленные взрывы, которые чудом не обернулись человеческими жертвами. Бракованную партию отозвали, но некоторые высказывают опасения, что дефектные элементы использовались при выпуске новых образцов. Не исключено, что ВСУ получат те самые «сырые» ракеты.Светлана Акульшина