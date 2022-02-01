Демонстрация Путина: США не тянут войну на результат

Мне неоднократно приходилось говорить и писать, что США нужна не просто «вторжение» России на Украину или даже региональный конфликт, участие в котором, помимо РФ и Украины, приняли бы Белоруссия, Польша и Прибалтика - американцам конфликт нужен для того, чтобы стимулировать соответствующую реакцию Западной Европы - прежде всего Франции и Германии.Война нужна американцам не ради войны, а для того, чтобы заставить Западную Европу «добровольно» пойти по самоубийственному пути, проложенному Восточной Европой и разорвать все торгово-экономические связи с Россией.Ради сохранения контроля над Западной Европой, США даже готовы смириться с тем, что по итогам непродолжительных боевых действий значительная часть Восточной Европы перейдёт в сферу влияния России. Они готовы пожертвовать ненужным и обременительным, чтобы сохранить необходимое.Именно поэтому, несколько месяцев находясь в постоянной готовности организовать гомерическую провокацию (хоть в Донбассе, хоть в другом регионе Украины) США не задействуют её механизм. Стимулируя Украину к постоянному ожиданию нападения и, в то же время, сдерживая те силы в Киеве, которые готовы развязать войну с Россией прямо сейчас, США привели украинское общество и украинскую власть в состояние психической нестабильности. Кто-то готов убежать за границу, чтобы не испытывать постоянный страх российского вторжения, но большинство сами готовы напасть на кого угодно, лишь бы прекратить мучительное ожидание.Долго держать страну в состоянии подобного психического дисбаланса невозможно — произойдёт выгорание и данное общество станет ко всему равнодушным, не годным ни для каких активных действий. Так что решать проблему объявленной, но пока так и не начатой войны необходимо как можно скорее — в идеале уже вчера.Для задействования механизма военной провокации США необходимы гарантии «правильной», с их точки зрения, реакции Западной Европы. Таких гарантий нет, более того, поведение ключевых стран ЕС демонстрирует неблагоприятную для США тенденцию — Франция виляет, не говоря ни да, ни нет, а Германия открытым текстом заявляет, что, независимо от исхода военного кризиса, не собирается сжигать мосты и рвать с Россией взаимовыгодные экономические связи.Позиция немцев такова: ради сохранения единства НАТО и ЕС мы присоединимся к санкциям, но эти санкции никак не должны повлиять на германские экономические интересы и совместные с Россией проекты. В общем, Германия готова запретить Путину шопиться в галерее Пале Рояля, готова секвестрировать все вклады Путина в западных банках, какие только удастся найти (учитывая, что США признались — искали двадцать лет, но так ничего не нашли, риска никакого), Германия даже готова запретить Шойгу покупать танки «Леопард» для нужд российской армии (благо ВС РФ в них и не нуждаются), но такие проекты, как «Северный поток — 2», и прочие интересные немецкому бизнесу, Берлин терять не желает, равно как не желают немецкие компании и уходить с российского рынка.Но США не нужна форма — им нужен результат.И вот, после многочисленных рассказов об «инициативе Джонсона» по созданию оси «Лондон-Варшава-Киев», премьер Британии Борис Джонсон и премьер Польши Матеуш Моравецкий отправляются в Киев, чтобы там, вместе с Владимиром Зеленским объявить о некоем «новом формате» взаимодействия, который подаётся чуть ли не как военный «Тройственный» союз. Ещё на стадии подготовки этого «эпохального» мероприятия, я обратил внимание на две вещи:• ЕС в целом и Германия в частности, отреагировали на «инициативу Джонсона» потрясающе спокойно, они её просто проигнорировали, «не заметили»;• от первого заявления об «инициативе», до готовности к объявлению «нового формата» прошло около месяца, причём за это время не велись никакие серьёзные переговоры военных делегаций Британии, Польши и Украины.Почему я считаю эти моменты важными?Потому, что Британия и Польша — члены НАТО. Если бы они на деле собирались принять на себя обязательства по реальной (войсками) поддержке Украины в гипотетическом конфликте с Россией, немедленно возник бы вопрос, как это согласуется с безопасностью остальных членов НАТО, у которых есть определённые обязательства перед Британией и Польшей. Понятно, что добровольное втягивание Лондона и Варшавы в украинский кризис нельзя считать «неспровоцированным нападением России» на них, но и допустить военный разгром двух своих членов, на глазах у всего мира НАТО не могло бы себе позволить, не роняя в грязь свой международный авторитет.Следовательно, раз в такой ситуации ЕС и Германия спят спокойно и никак не реагируют на британско-польскую активность, то грош этой активности цена. Никто не ждёт от Лондона и Варшавы никакой «поддержки Украины» за пределами уже состоявшихся поставок оружия и информационной кампании.Этот вывод подтверждается скоростью создания «нового формата» и отсутствием переговоров военных делегаций. Любое международное соглашение, предусматривающее вооружённую помощь одному из участников, требует предварительной координирующей деятельности генеральных штабов. Участники соглашения должны понимать, какой именно объём помощи и в какие сроки может быть предоставлен (сколько дивизий развёрнуто), а также какую помощь технически может принять реципиент (если я могу за неделю развернуть на вашей территории миллионную армию, это не значит, что вы способны её принять).И это только верхушка айсберга. Там ещё масса вопросов: организации единого командования, координация штабной деятельности, общие логистические мероприятия и т.д. Такие проблемы за месяц решить очень сложно, тем более, если никто и не собирался их решать.Результаты визита Джонсона/Моравецкого в Киев, откровенно говоря не впечатлили. Я не понял, кто готовил эту клоунаду и зачем это было надо. Премьеры Британии и Польши долго рассказывали, как они готовы морально поддерживать Украину в войне с Россией до последнего украинца и даже могут немного ненужного оружия продать. Но после того, как Зеленский заявил о невиданном новом формате сотрудничества, в рамках которого Украина объединит Атлантику, Балтийский и Черноморский регионы в единую непобедимую военно-политическую структуру, вынужден был выступить министр иностранных дел Украины Кулеба, с заявлением, дезавуирующим слова его собственного президента.По словам Кулебы, собирались объявить о новом формате в Киеве первого февраля, но не сложилось, поскольку заболела министр иностранных дел Великобритании.Я не понял. Она у них что, конферансье? Они без неё не знают в каком порядке на сцену выходить? Роли не выучили? А заместителей у неё тоже нет? А когда в Британии болен министр обороны, то страна воевать неспособна? Голыми руками можно брать?В общем, театр абсурда. Плохо подготовленное информационно-пропагандистское мероприятие, направленное на колеблющихся союзников по НАТО. Попытка надавить на блоковую солидарность. Вот, мол, Британия с Польшей уже почти воюют с Россией за Украину, а Германия жалким газопроводом поступиться не хочет. Но даже этот несложный фарс отработать не смогли. Как только Зеленский попытался конкретизировать «новый формат» испугались и всё дезавуировали — нет никакого «нового формата» и никакого военного сотрудничества — министр иностранных дел Британии больна — воевать некому.А Путин на фоне этой провальной попытки продемонстрировать западное единство встретился с премьером Венгрии Орбаном. И на пресс-конференции, состоявшейся по итогам пятичасовых переговоров, два лидера демонстрировали не абстрактное единство, а вполне конкретное, практичное понимание, единства экономических интересов. Сотрудничество в сфере энергетики (не только газ, но и атом), в сфере транзитных перевозок, в области фармакологи, сельского хозяйства, туризме и развитии транспортного сообщения — это только наиболее перспективные сферы, по которым договорённости на политическом уровне уже достигнуты, осталась техническая часть (работа хозяйствующих субъектов). Кроме этого, обсуждалось ещё много перспективных направлений взаимодействия и по ним позиции также близки и будут сближаться дальше.Но самое важное, что когда Путин отвечал на политические вопросы (в том числе и о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности), Орбан, представлявший страну-члена НАТО, соглашался с ним либо вслух, либо молча, ни разу не попытался опровергнуть какую-либо оценку российского президента. При этом он обозначил свою миссию, как миротворческую и подчеркнул, что в НАТО существует единство мнений относительно войны с Россией — ни одна страна НАТО, по словам Орбана, воевать не собирается.Понятно, что кто-то не собирается воевать сам, но не прочь помочь США развязать войну на Украине, а кто-то, как Венгрия или Германия хотели бы эту опасность блокировать. Но очередное заявление от имени НАТО об отсутствии ведущих к войне противоречий с Россией, сделанное на фоне отчёта о крайне успешном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве, убедительно демонстрирует остальным членам НАТО и ЕС, что их спасение от нарастающего кризиса в экономическом сотрудничестве с Россией, что эти связи ни в коем случае рвать нельзя.На фоне невнятных гастролей Джонсона/Моравецкого в Киеве, Путин и Орбан были очень убедительны. Этот раунд борьбы за позицию Европы Москва выиграла всухую.И тут же Путин объявил о подготовке следующего раунда. В Москву приглашён для серьёзного разговора Макрон. У президента Франции в апреле выборы, а народная поддержка далека от однозначной и безоговорочной. Многие наблюдатели оценивают шансы Макрона невысоко. Ему нужен серьёзный успех (причём не информационный, а реальный экономический), чтобы повысить свой шанс на второй срок. Обеспечить такой успех может только Россия, но только в обмен на внятную и однозначную позицию Франции по украинскому кризису.Посмотрим, что выберет Макрон. Пока что тенденции в ЕС для США неблагоприятны. Надо либо отказываться от идеи украинской провокации в принципе, либо взрывать военный конфликт немедленно, без гарантии достижения необходимого эффекта, не контролируя инициированные процессы, в надежде на простое везение. США, конечно, могут попробовать, но последние годы им как-то не везёт.Ростислав Ищенко