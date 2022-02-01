В центре Луганска пожарные эвакуировали 13 человек из горящей многоэтажки
В Луганске пожарные эвакуировали 13 человек из горящего многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел поздно вечером 2 февраля в пятиэтажном доме на улице Ленина. Один из жильцов увидел, что из-под двери соседней квартиры, в которой проживает 35-летний мужчина, идет густой дым. К месту вызова были направлены дежурные караулы двух пожарных частей.
«К моменту прибытия пожарных погорелец смог самостоятельно покинуть квартиру и стоял на лестничной клетке. Звено газодымозащитной службы включилось в работу, началось тушение пожара, очаг которого находился в захламленном коридоре. Одновременно с этим спасатели начали эвакуировать жильцов с третьего и четвертого этажей. Они стучали в каждую квартиру, оповещали о случившемся, помогали выйти на улицу. Всего было эвакуировано 13 человек», — рассказали в МЧС.
В госпитализации никто не нуждался, кроме хозяина квартиры, в которой случился пожар. Медики оказали мужчине необходимую помощь и госпитализировали его с диагнозом «отравление продуктами горения средней степени тяжести, алкогольное опьянение».
«Пожар был ликвидирован в 23:46. К этому моменту все эвакуированные смогли вернуться в свои жилища. Спасатели не допустили распространения огня на соседние комнаты и квартиры. Огнем уничтожены домашние вещи на площади 5 кв. м», — проинформировала пресс-служба.
Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
Инцидент произошел поздно вечером 2 февраля в пятиэтажном доме на улице Ленина. Один из жильцов увидел, что из-под двери соседней квартиры, в которой проживает 35-летний мужчина, идет густой дым. К месту вызова были направлены дежурные караулы двух пожарных частей.
«К моменту прибытия пожарных погорелец смог самостоятельно покинуть квартиру и стоял на лестничной клетке. Звено газодымозащитной службы включилось в работу, началось тушение пожара, очаг которого находился в захламленном коридоре. Одновременно с этим спасатели начали эвакуировать жильцов с третьего и четвертого этажей. Они стучали в каждую квартиру, оповещали о случившемся, помогали выйти на улицу. Всего было эвакуировано 13 человек», — рассказали в МЧС.
В госпитализации никто не нуждался, кроме хозяина квартиры, в которой случился пожар. Медики оказали мужчине необходимую помощь и госпитализировали его с диагнозом «отравление продуктами горения средней степени тяжести, алкогольное опьянение».
«Пожар был ликвидирован в 23:46. К этому моменту все эвакуированные смогли вернуться в свои жилища. Спасатели не допустили распространения огня на соседние комнаты и квартиры. Огнем уничтожены домашние вещи на площади 5 кв. м», — проинформировала пресс-служба.
Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
Происшествия - Сегодня, 14:22 202
«Как оказалось, хозяин квартиры проживал один, не следил за порядком, курил и злоупотреблял алкоголем, что подтверждается многочисленными бутылками из-под спиртных напитков и окурками», — добавили в ведомстве.
«Как оказалось, хозяин квартиры проживал один, не следил за порядком, курил и злоупотреблял алкоголем, что подтверждается многочисленными бутылками из-под спиртных напитков и окурками», — добавили в ведомстве.
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