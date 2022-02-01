В центре Луганска пожарные эвакуировали 13 человек из горящей многоэтажки



«К моменту прибытия пожарных погорелец смог самостоятельно покинуть квартиру и стоял на лестничной клетке. Звено газодымозащитной службы включилось в работу, началось тушение пожара, очаг которого находился в захламленном коридоре. Одновременно с этим спасатели начали эвакуировать жильцов с третьего и четвертого этажей. Они стучали в каждую квартиру, оповещали о случившемся, помогали выйти на улицу. Всего было эвакуировано 13 человек», — рассказали в МЧС.





«Пожар был ликвидирован в 23:46. К этому моменту все эвакуированные смогли вернуться в свои жилища. Спасатели не допустили распространения огня на соседние комнаты и квартиры. Огнем уничтожены домашние вещи на площади 5 кв. м», — проинформировала пресс-служба.





«Как оказалось, хозяин квартиры проживал один, не следил за порядком, курил и злоупотреблял алкоголем, что подтверждается многочисленными бутылками из-под спиртных напитков и окурками», — добавили в ведомстве.

