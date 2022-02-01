Приказано бояться: правда и ложь об украинском оружии

Украина любит хвастаться тем, что входит в десятку самых крупных экспортёров оружия в мире. Вот только место у неё в этом зачёте так себе — всего лишь второе с конца. Да и объём от общих поставок чуть выше двух с половиной процентов, пишет "Рravda.ru".Зато хвалебных песен о якобы непревзойдённых винтовке Snipex, ПТРК "Корсар" и "Стугна" или страшной и ужасной ПКР "Нептун", "убийце Крымского моста", не говоря уже о великом и могучем танке "Оплот", — выше головы. В общем, всем приказано бояться. Кстати, президент-комик вроде бы как грозился при помощи своего чудо-оружия едва ли не Ростов захватить. Ну а мы бояться не будем. А будем обстоятельно разбираться, чем же нас пугают бравые хлопцы.Когда смотришь видеорепортажи украинских СМИ — в частности, ICTV — то создаётся полное впечатление, что российской армии только и остаётся как сдаться киевлянам, а остаткам наших войск эвакуироваться куда-нибудь за Уральский хребет, чтобы не мешать НАТО делить нашу территорию.Конечно, если звёзды зажигаются, значит, кому-то это нужно, то есть в данном контексте милитаристские разговоры о непобедимой продукции военно-промышленного комплекса Незалежной, востребованной на мировом оружейном рынке, призваны "накачать" психологически тех, кого завтра погонят на поля сражений умирать во имя великого Северо-Атлантического альянса и его хозяев.Тем не менее, наглость, с которой ведётся "чёрный пиар", уже побила все рекорды и требует ответа. И мы намерены его предоставить.Армия УкраиныПрежде всего надо помнить, что оружие является производным от целого промышленного кластера, который выпускает самую разнообразную продукцию — от стальных трубок (будущих стволов, например) до элементной базы и точной оптики. В этой связи становится ясным, что выпустить более или менее современное оружие государству с умирающей экономикой просто не по зубам. У Украины элементарно отсутствуют многие звенья производственного цикла. Самое обидное для этой страны то, что все эти ныне разорённые предприятия когда-то здесь существовали. Но ушли в небытие, так как западным хозяевам не нужна самодостаточная Украина.На момент окончания Советского Союза у Киева было 3594 предприятия оборонного или смежного профилей. На них трудились один миллион четыреста тысяч человек.Украина действительно произвела в новые времена 2 ПТРК — "Стугна" и "Корсар". Для того чтобы собственным солдатам было, по всей видимости, не так страшно маршировать на убой, украинское минобороны любит сравнивать свои новенькие комплексы со старым добрым советским "Фаготом". Подобное сопоставление, мягко выражаясь, неадекватно, так как речь идёт о комплексах разных поколений. Да, действительно, "Фагот" использует кабельное соединение стрелка и ракеты, летящей в цель. Но при этом стоит он копейки, а поражающий эффект "Стугне" никак не уступает. Хотя российская армия "Фаготы" (приняты на вооружение более полувека назад — в 1970-м) давно не использует или, точнее, использует, прежде всего, не "Фаготы", а ПТРК следующих поколений — "Метис", у которого пробиваемость выше, чем у "Стугны" или, например, "Корнет" с наведением по лазерному лучу, или ПТРК последнего поколения "Конкурс-М", который может отработать не только по наземным целям, но и по вертолётам. Это разработка уже эпохи девяностых.FGM-148 Javelin ("Джавелин")А если сличить ТТХ "Стугны" и "Джэвелин", то становится ясным, что украинские поделки никак не соответствуют искусству ведения современной войны, поэтому и приходится закупать новую технику у развитых стран. Дело в том, что и "Джэвелин", и российский "Конкурс-М" могут поражать танк в верхнюю полусферу, а менее совершенная "Стугна", также как и портативный украинский "Корсар" — только в лоб, где у танка броня усилена.Следующей единицей несравненного гения украинской оборонки считается винтовка Snipex, которая, согласно хвастливому заявлению ведущего, уже, мол, в войсках, причём ничем не уступает хвалёному российскому "Сумраку". Тут следует отметить, что российский СВЛК-14С "Сумрак" произведён компанией "Lobaev Arms". Он имеет доказанную дальность стрельбы до 4.300 метров. Вес оружия — порядка 10 кг. Боеприпас — патрон .408 CheyTac (10,3x77 мм). Для сравнения: британская снайперская винтовка L115A3 способна поражать цель на расстоянии 1,5 км. По некоторым данным, винтовка способна стрелять на расстояние до 7 км.Украинская же Snipex 14.5 T-Rex произведена компанией XADO в конце 2019 года и имеет на оружейном рынке "неоднозначные" перспективы. Винтовка оснащена готовым стволом от пулемёта КПВ, созданного в середине прошлого века. Четыре года назад она существовала ещё только на ранних стадиях разработки и в качестве натурного макета. Официальная дальность стрельбы у этого изделия — до 3000 метров. При этом в спецификациях не указывается тип прицела, а также достигнутые точность и кучность. Владелец фирмы "Lobaev Arms" считает, что это оружие не стреляет на 7000 метров, а реальная прицельная дальность у неё — 1600-1700 метров.Танк Т-84 БМ "Оплот"Танк Т-84 БМ "Оплот" никак не может считаться самостоятельным проектом новой боевой машины. По сути, он собран из разных комплектующих старого советского Т-80, который самым удачным советским бронекатом ну никак не назовёшь и, как минимум, на два поколения отстал от российской "Арматы". Кстати, западные профессиональные источники считают, что "Армата" опередила конкурентов лет на 20-30, как минимум. Между тем, украинский "Оплот" не только позорно заглох прямо на параде в прошлом году, но и обслуживаться за рубежом толком не может. Всем известно, к примеру, какой скандал вызвала поставка этого монстра в Таиланд на базу Саттахип. С тех пор его иначе как "танковым Франкенштейном" профессионалы не называют.Ну а ракета "Нептун" вообще дозвуковая. Сбить её не представляет никакого труда любому российскому комплексу ПВО. Это неудивительно с учётом поголовного бегства специалистов с полей Незалежной и полной распродажи "Южмаша".В общем, если Украина и входит в десятку поставщиков, то только для слаборазвитых стран, подобных Алжиру и Нигерии. И говорить тут не о чем, ибо, как известно из Библии, "чего нет, того и считать нельзя".источник