«Мы приносим свои извинения за возникновение временных сложностей. Мы приложили все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис. Приблизительно с 10.30 утра сервис звонков на другие номера сети Киевстар снова работает. Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически.На ваши вопросы мы будем отвечать в личных сообщениях сообщества Киевстар в социальных сетях поочередно. Приносим свои извинения за ожидания. Мы обязательно ответим каждому», — сказано на странице «Киевстар» в Facebook.