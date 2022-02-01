Продлить действие платежных карт пенсионеров-переселенцев. «Ощадбанку» отправили письмо из Верховной Рады
Количество неполученных карточек, срок действия которых истек во время карантина, по состоянию на 1 января составляет около 116 тыс. шт. Об этом говорится на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Количество карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), срок которых истекает, — более 2 тыс. шт. в месяц. Такую информацию предоставили представители АО «Ощадбанк» в Донецкой области, пишет сайт «ВВ»
На 1 января общая численность зарегистрированных пенсионеров-переселенцев в Донецкой области составляет 263 962 человека.
«Количество неполученных карточек, срок действия которых истек во время карантина, по состоянию на 1 января составляет около 116 тыс. шт. (по состоянию на 1 декабря 2021 года — 114,2 тыс. шт.). Общее количество карт, выданных в течение 2021 года, составляет около 48 тыс. шт.», — говорится в сообщении.
В декабре 2021 года для получения карт в учреждения банка в Донецкой области обратились 10 994 человека, из них по доверенности — 3494 человека (в ноябре 2021 года — 14 270 человек, из них по доверенности — 2312 человек). В январе 2022 года в учреждения «Ощадбанка» на Донетчине обратились около 4,5 тыс. пенсионеров-ВПЛ, из них по доверенности — 1858 человек.
Ожидается, что количество карт ВПЛ, срок действия которых истекает, составит 2-3 тыс. шт. в месяц.
С целью обеспечения реализации права ВПЛ на пенсии, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Л.Денисова направила письмо в банк с просьбой сообщить о возможности пролонгации действия платежных карт. Новости Украины - Сегодня, 15:00 191
Количество карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), срок которых истекает, — более 2 тыс. шт. в месяц. Такую информацию предоставили представители АО «Ощадбанк» в Донецкой области, пишет сайт «ВВ»
На 1 января общая численность зарегистрированных пенсионеров-переселенцев в Донецкой области составляет 263 962 человека.
«Количество неполученных карточек, срок действия которых истек во время карантина, по состоянию на 1 января составляет около 116 тыс. шт. (по состоянию на 1 декабря 2021 года — 114,2 тыс. шт.). Общее количество карт, выданных в течение 2021 года, составляет около 48 тыс. шт.», — говорится в сообщении.
В декабре 2021 года для получения карт в учреждения банка в Донецкой области обратились 10 994 человека, из них по доверенности — 3494 человека (в ноябре 2021 года — 14 270 человек, из них по доверенности — 2312 человек). В январе 2022 года в учреждения «Ощадбанка» на Донетчине обратились около 4,5 тыс. пенсионеров-ВПЛ, из них по доверенности — 1858 человек.
Ожидается, что количество карт ВПЛ, срок действия которых истекает, составит 2-3 тыс. шт. в месяц.
С целью обеспечения реализации права ВПЛ на пенсии, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Л.Денисова направила письмо в банк с просьбой сообщить о возможности пролонгации действия платежных карт. Новости Украины - Сегодня, 15:00 191
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