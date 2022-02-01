«Почта ЛНР» восстановила работу своих отделений после глобального сбоя кассовых аппаратов



«Почта ЛНР» информирует, что со 2 февраля 2022 года во всех отделениях почтовой связи предприятия возобновлено предоставление всего спектра услуг для всех граждан", — говорится в сообщении.



«Почта ЛНР» возобновило оказание услуг, которые были временно недоступны из-за сбоя в работе кассовых аппаратов. Об этом сообщили на предприятии.Как ранее информировал журналисты, «Почта ЛНР» заявляла о глобальном сбое в работе кассовых аппаратов. Часть услуг были не доступны.В связи с этим в Луганске возник скандал. «Лугансквода» обвинила «Почту ЛНР», что деньги луганчан за воду не доходят. Удобный город - Сегодня, 16:00 4