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«Почта ЛНР» восстановила работу своих отделений после глобального сбоя кассовых аппаратов

verter Сегодня, 17:0057Новости
«Почта ЛНР» восстановила работу своих отделений после глобального сбоя кассовых аппаратов
«Почта ЛНР» возобновило оказание услуг, которые были временно недоступны из-за сбоя в работе кассовых аппаратов. Об этом сообщили на предприятии.

«Почта ЛНР» информирует, что со 2 февраля 2022 года во всех отделениях почтовой связи предприятия возобновлено предоставление всего спектра услуг для всех граждан", — говорится в сообщении.

Как ранее информировал журналисты, «Почта ЛНР» заявляла о глобальном сбое в работе кассовых аппаратов. Часть услуг были не доступны.
В связи с этим в Луганске возник скандал. «Лугансквода» обвинила «Почту ЛНР», что деньги луганчан за воду не доходят. Удобный город - Сегодня, 16:00 4

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