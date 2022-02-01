На Луганщине офицер СБУ отказался от взятки в размере полмиллиона долларов



По данным следствия, мужчина из Днепропетровской области обратился к офицеру с предложением за вознаграждение «крышевать» беспрепятственное демонтаж части железнодорожного пути на территории нынешней Меловской ОТГ. Деньги подозреваемый обещал передавать должностному лицу частями — после каждого этапа срезания и продажи пути. Общая сумма средств должна составить 500 тыс. долларов . Сотрудник СБУ от такого предложения отказался и сообщил об этом факте правоохранительные органы Новости Региона - Сегодня, 16:46 69 Начальник одного из отделов управления СБУ в Донецкой и Луганской областях отказался от взятки в полмиллиона долларов. Об этом сообщает Офис генпрокруора.По данным следствия, мужчина из Днепропетровской области обратился к офицеру с предложением за вознаграждение «крышевать» беспрепятственное демонтаж части железнодорожного пути на территории нынешней Меловской ОТГ. Деньги подозреваемый обещал передавать должностному лицу частями — после каждого этапа срезания и продажи пути. Общая сумма средств должна составить 500 тыс. долларов . Сотрудник СБУ от такого предложения отказался и сообщил об этом факте правоохранительные органы Новости Региона - Сегодня, 16:46 69

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