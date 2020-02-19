В«Это вам за Пацанов!В»



«Второй двигатель, когда остановится, там уже ручка управления лишь. Двигатели встали, гидросистема уже не работает, ручка управления клинит, ты уже не можешь управлять. Это когда двигатель работает, там вращаются турбины, здесь, когда оба двигателя стоят, все, там выбор один: ручки на себя и катапультироваться. И все», - объясняет Николай Филипов, отец Романа.





«На место падения там сорвались вот эти джихадки, эти джипы в сторону упавшего самолета. И он начал их атаковать, нанес удары, около трех этих джихадок уничтожил, и начал работать по тем, кто бежал на место падения», - рассказывает Николай Филипов."





«Уже когда не было здесь боеприпасов - он израсходовал, он еще делал атаки, еще имитировал атаки, что вот сейчас еще будет наносить. Он смотрит - атакуют, они все останавливаются и прячутся, а он проходит над ними в холостую. Они поняли, что уже нет снарядов. И вот он кружился там до аварийного остатка. До конца имитировал атаки, потому что ему уже оставаться по остатку топлива невозможно было. Когда аварийный остаток загорается - это только уходить нужно домой, иначе ты не сядешь, потеряешь еще один самолет», - объясняет отец Романа Филипова.



Боевики одной из террористических группировок выложили в Сеть видео, в котором показали последние моменты жизни российского летчика Романа Филипова. Защищаясь, офицер отстрелял из пистолета весь боезапас - три обоймы. Однако силы были неравны. И когда к его укрытию подобрались вплотную, прогремел взрыв…3 февраля 2018 года в Сирии, вблизи городка Саракиб был сбит Су-25 под управлением гвардии майора Романа Филипова. Как только ракета попала в самолет, машина превратилась в «санки», несущиеся с горы. С трудом, но управлять было еще можно. У Су-25 два двигателя, ракета уничтожила только один. Филипов стремился оттянуть машину поближе к своим и спокойно прыгать. Но Роман успел лишь отдать приказы своему ведомому, который выполнял полет с ним в паре, как раздался хлопок - и штурвал окаменел. Второй мотор тоже вышел из строя, сообщал в 2018 году ТК «Звезда» .Дальше медлить было нельзя - высота и так была минимальной. Роман отдал приказ ведомому вызывать поисково-спасательную службу. Затем дернул рукоять, и сиденье выстрелило вверх. Через несколько секунд Филипов понял, что его парашют несет в редкую оливковую рощу недалеко от места взлета ракеты - хуже места для приземления и придумать было нельзя.В это время штурмовик напарника кружил над местом приземления и выискивал цели для атаки. У Филипова было немного времени, чтобы попробовать спрятаться - очереди авиационной пушки и рев реактивного мотора могли оглушить боевиков. Летчик понимал, что боевики переждут авианалет под деревьями и камнями, а затем ринутся догонять его. Несмотря на боль во всем теле из-за катапультирования и колоссальной перегрузки, нужно было найти укрытие. Лучшим из возможных для Филипова стал большой плоский валун. Шквальный огонь напарника давал время подготовиться к бою.Но топлива у ведомого Филипова оставалось максимум на 15 минут. Да и боезапас при такой стрельбе мог закончиться раньше горючего.Когда боевики поняли, что боеприпасы у летчика закончились, они стали искать Романа. Летчик до последнего ввел неравныиМ† боиМ† с противником и при приближении врага на минимальное расстояние подорвал себя гранатоиМ†.За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга указом Президента РФ №55 от 6 февраля 2018 года маиМ†ору Роману Филипову присвоено звание Героя России (посмертно).