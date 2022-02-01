МИД РФ официально объявил о прекращении деятельности "Deutsche Welle " на территории РФ

О содержании ответных мер в отношении германских СМИ, действующих на территории Российской Федерации, в связи с запретом вещания телеканала «RT DE» в ФРГ.В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала «RT DE» российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер:- закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Deutsche Welle » в Российской Федерации;- аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Deutsche Welle»;- прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании «Deutsche Welle» на территории Российской Федерации;- инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании «Deutsche Welle» иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента;- запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания «RT DE» и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Публикация перечня не предполагается.Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована.Сolonel Сassad