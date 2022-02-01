Vodafone повысит стоимость тарифов с 11 февраля
С пятницы, 11 февраля, компания Vodafone Ukraine повысит стоимость ряда тарифных планов.
Об этом сообщает в ФБ «MZU — Мобільний Зв'язок України».
Так, подражание затронет тарифную сетку SuperNet, а именно:
— SuperNet Start подорожает до 145 грн.
— SuperNet Pro — 205 грн.
— SuperNet Unlim -300 грн.
Об этом сообщает в ФБ «MZU — Мобільний Зв'язок України».
Так, подражание затронет тарифную сетку SuperNet, а именно:
— SuperNet Start подорожает до 145 грн.
— SuperNet Pro — 205 грн.
— SuperNet Unlim -300 грн.
Новости Украины - Сегодня, 17:17 211
«Цены могут немного различаться, т.к были взяты из суммы услуги «Год без абонплат»», — отмечают в сообщении.
«Цены могут немного различаться, т.к были взяты из суммы услуги «Год без абонплат»», — отмечают в сообщении.
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