Vodafone повысит стоимость тарифов с 11 февраля



«Цены могут немного различаться, т.к были взяты из суммы услуги «Год без абонплат»», — отмечают в сообщении.



С пятницы, 11 февраля, компания Vodafone Ukraine повысит стоимость ряда тарифных планов.Об этом сообщает в ФБ «MZU — Мобільний Зв'язок України».Так, подражание затронет тарифную сетку SuperNet, а именно:— SuperNet Start подорожает до 145 грн.— SuperNet Pro — 205 грн.— SuperNet Unlim -300 грн.Новости Украины - Сегодня, 17:17 211