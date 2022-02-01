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В Пенсионном фонде разъяснили ситуацию с выплатой февральской пенсии в Луганской области

robot Сегодня, 19:4520Новости
В Пенсионном фонде разъяснили ситуацию с выплатой февральской пенсии в Луганской области
На Луганщине начали выплачивать февральские пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ПФУ в Луганской области.
Так, 2 февраля, согласно утвержденному графику, было начато финансирование пенсий февраля.

Жителям Луганской области на пенсионные выплаты направлено 16,35 млн грн, то есть 100% от потребности.
Отмечается, что выплата пенсий будет осуществлена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке. Новости Региона - Сегодня, 18:00 296

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