В Пенсионном фонде разъяснили ситуацию с выплатой февральской пенсии в Луганской области



Так, 2 февраля, согласно утвержденному графику, было начато финансирование пенсий февраля.



Жителям Луганской области на пенсионные выплаты направлено 16,35 млн грн, то есть 100% от потребности.

Отмечается, что выплата пенсий будет осуществлена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке. Новости Региона - Сегодня, 18:00 296 На Луганщине начали выплачивать февральские пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ПФУ в Луганской области.Так, 2 февраля, согласно утвержденному графику, было начато финансирование пенсий февраля.Жителям Луганской области на пенсионные выплаты направлено 16,35 млн грн, то есть 100% от потребности.Отмечается, что выплата пенсий будет осуществлена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке. Новости Региона - Сегодня, 18:00 296

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