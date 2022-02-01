Луганск ожидает стихийное бедствие, если осадки увеличатся до 50 мм
Луганский Центр гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на вечер 3 февраля в связи с сильными осадками.
«К концу дня 3 февраля в Луганске и местами по территории региона осадки достигнут критерия сильных», — предупреждают синоптики.
Напомним, сильными считаются осадки, выпадающие в количестве 15-49 мм за 12 часов. Если количество осадков за 12 часов и менее составит 50 мм и более — это критерий стихийного гидрометеорологического явления. Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 170
«К концу дня 3 февраля в Луганске и местами по территории региона осадки достигнут критерия сильных», — предупреждают синоптики.
Напомним, сильными считаются осадки, выпадающие в количестве 15-49 мм за 12 часов. Если количество осадков за 12 часов и менее составит 50 мм и более — это критерий стихийного гидрометеорологического явления. Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 170
Метки: {keywords}