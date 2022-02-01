Ученики пяти луганских школ сегодня не пойдут на занятия. Их перевели на дистанционное обучение
Еще пять школ Луганска с 4 февраля перейдут на дистанционный формат обучения в целях минимизации рисков распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди учащихся. Об этом сообщила пресс-служба Луганской администрации со ссылкой на городское управление образования.
«Во исполнение рекомендации Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции с целью минимизации рисков распространения ОРВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, укрепления здоровья обучающихся и выполнения образовательных программ на дистанционную форму обучения с 4 по 12 февраля переведены все классы еще пяти школ:
специализированной школы № 5 имени Владимира Даля,
средней общеобразовательной школы (СОШ) № 26,
СОШ № 33 имени Ивана Малько,
Луганского учебно-воспитательного комплекса № 43 имени Евгения Фролова,
СОШ № 44», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее из 55 школ Луганска 40 учебных заведений перешли на дистанционный формат обучения для минимизации рисков распространения ОРВИ среди учащихся. С 3 февраля на дистанционное обучение перешли еще три луганские школы. Красота и здоровье - Сегодня, 06:00 58
«Во исполнение рекомендации Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции с целью минимизации рисков распространения ОРВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, укрепления здоровья обучающихся и выполнения образовательных программ на дистанционную форму обучения с 4 по 12 февраля переведены все классы еще пяти школ:
специализированной школы № 5 имени Владимира Даля,
средней общеобразовательной школы (СОШ) № 26,
СОШ № 33 имени Ивана Малько,
Луганского учебно-воспитательного комплекса № 43 имени Евгения Фролова,
СОШ № 44», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее из 55 школ Луганска 40 учебных заведений перешли на дистанционный формат обучения для минимизации рисков распространения ОРВИ среди учащихся. С 3 февраля на дистанционное обучение перешли еще три луганские школы. Красота и здоровье - Сегодня, 06:00 58
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